Žilková plánuje svatbu, dcera Agáta je proti

"Máma se vdávat nebude, nesmí! Dohodly jsme se, že budeme mít svatbu ve stejný den, slíbila mi to," vysvětluje důvod svého protestu Hanychová.

"Svatba se nekoná," uklidňuje ji vzápětí Žilková, která se svou nejstarší dcerou vyrazila na sobotní nominační večer Českých lvů do kina Lucerna. - více zde

"Měla jsem sice takový nápad spojit jednu událost se svatbou, Agáta to ani neví, ale nakonec z té události sešlo, takže odkládám i svatbu."

Jedno je jisté. Kdyby se Žilková přece jen chtěla vdávat, během února by to nebylo. V diáři má totiž v tomto měsíci jediný volný den, a to 12.2. Zbylé dny jí vyplňuje práce. Natáčí souběžně dva seriály, jeden film a hraje v divadle. Do toho točí pilotní díl své nové talk show na Nově a jeden z cyklu ženských příběhů, které na stejné televizi chystá režisérka Tereza Kopáčová. Ztvární v něm bulvární novinářku.

"Je to novinářka, která z jistého důvodu honí jednu herečku, tu hraje Eliška Balzerová. Je to velmi osobní příběh a nemůžu říct nic víc, protože bych okamžitě prozradila pointu. Prozradím ale, že se tam dostávám do legrační situace, protože odmítám autorizaci rozhovoru, což je to, co sama běžně vyžaduju. Dozvěděla jsem se, že to vlastně vůbec není povinný, tak už se na nikoho nezlobím, už je mi to jedno," uzavírá Žilková.