Žilková oslaví Den matek i jako dcera

Veronika Žilková má doma pět dětí, o které se sama stará, bez chůvy a hospodyně. Jen s pomocí babičky. A aby toho nebylo dost, čeká se svým přítelem, uměleckým ředitelem Divadla na Vinohradech Martinem Stropnickým, miminko. Den matek je proto u ní doma oblíbeným svátkem.

"Samozřejmě, že se všichni sejdeme a budeme slavit. Všech mých pět dětí mi přijde blahopřát. A to je přece hezké. Nemám ráda, když se o mně říká, že jsem tři porodila a dvě adoptovala. Je to sice pravda, ale všechny jsou moje, všechny je mám ráda stejným dílem a o všechny se chci postarat. A teď ještě čekám dítě šesté."

"Ale v neděli budu mít radost také z toho, že mám ještě svou jednaosmdesátiletou maminku a že Den matek budu slavit také jako dcera. Možná, že si ho raději oslavím jako dcera než jako matka, protože je to velké štěstí, když mám někoho, komu mohu říkat ´maminko´. Kéž by mi to ještě pár let vydrželo," svěřuje se herečka.

Veronika jde stále z role do role a svůj bohatý herecký rejstřík také využívá každý týden v nováckém pořadu TELE TELE. Svých tvůrčích aktivit se rozhodně nechce vzdát, ani když bude mít miminko.

"Přiznávám se, že jako nastávající matka se necítím úplně skvěle. Někdy je mi i dost špatně. Ale přitom stále točím TELE TELE, dokonce se snažím hledat nové nápady a pořad inovovat. Pak také často hraji v divadle a dokonce jezdím stále na zájezdy. Předpokládám, že budu hrát do porodu a pak zase co nejdřív začnu. Prostě se nezastavím. Jednak mě to baví a pak - a to není nepodstatné - pořád mám doma plno nezaplacených složenek, tak se musím snažit."