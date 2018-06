Žilková občas zastaví kvůli gramatice Hanychové i natáčení

Pro spoustu rodičů může být její dcera dobrým příkladem, nejen odstrašujícím, a to v tom smyslu, že není třeba brát známky vážně. Při jejích školních létech se ale známá herečka a matka šesti dětí prý hroutila nejvíc. "Byla první a já to tehdy hrozně řešila. Takový Vincek je v pořadí pátý a u něj ani nevím, do které třídy chodí, navíc se to každý rok mění. S nejmladší Kordulkou to už asi nebudu řešit vůbec," míní Žilková.

Právě s Kordulkou a nejstarší Agátou dorazila poslední červnový den, kdy se ve školách rozdávalo vysvědčení, do Ovocného Světozoru. Tam si totiž mohl zmrzlinu zadarmo natočit každý, kdo ho přinesl ukázat.

Agáta vybrala ze svých historických kousků hodnocení jejích znalostí z první třídy a ze Soukromé střední školy reklamní tvorby, kde studovala obor fotografie. První vysvědčení ještě zdobila velká jednička, na střední škole byly ovšem v pololetí dvě nedostatečné. "Propadala jsem z technologie a z chemie, na konci roku jsem to naštěstí vytáhla na čtyřku," přiznává modelka.

Její máma byla na rozdíl od ní vzorné dítě. "Propadla jsem ve třetí třídě, ale to jenom proto, že naši chtěli, abych šla na jazykovku, kam jsem se napoprvé nedostala, tak mě nechali opakovat. Dělala jsem přírodovědnou školu a milovala jsem matiku a fyziku, dokonce jsem vyhrála matematickou olympiádu. Pak jsem šla na filozofickou fakultu a pak teprve na DAMU," vzpomíná na svá studijní léta herečka.

Agátě šla stejně jako jí lépe matematika než čeština, což bude podle Žilkové tím, že celá rodina je dyslektická. "Gramatika nám dělá problém. Legrace je, když mi Agáta volá, že píše nějakému frajerovi a potřebuje zjistit, jak se správně píše nějaké slovo. Někdy skončíme až u Stropnického, který vůbec netuší, že se píše nějaké hokejce, která stejně tu gramatiku neumí. Někdy zastavím natáčení a ptám se, jestli někdo neví, jestli se slovo vzpomenout píše s písmenem ‚z‘ nebo ‚s‘, a honem to píšu Agátě, která to posílá nějakému frajerovi."

Hanychová do Turecka, Žilková k barvě

Zatímco Agáta Hanychová rovnou od zmrzlinového stroje běžela pracovat, aby v šest večer stála na letišti směr Turecko, kam letí s děvčaty ze své školy modelek, její máma doma maluje. "Mám za sebou perný půlrok, premiéru náročného, ale krásného ženského dramatu U kočičí bažiny v Činoherním klubu, zájezdy, hraní i točení. Včera jsem ale s prací skončila a na letošní léto nic nezvala, takže mám do konce srpna volno. Trochu se ho děsím, a tak jsem pro jistotu na dnešek pozvala malíře a malujeme celý barák," směje se Žilková.

Na rodinnou dovolenou ovšem během léta dojde, Veronika Žilková se s manželem Martinem Stropnickým chystá na tři týdny k moři na jejich oblíbené a turisty ještě příliš neobjevené místo v Itálii. Tam se u nich budou průběžně střídat všechny děti snad až na Agátu. "Ta snad proboha pojede někam s nějakým klukem. Je čerstvě zamilovaná, tak jí to, doufám, vydrží," uzavírá Žilková.