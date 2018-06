Žilková: Můžeme spolu žít i pracovat

Nabídku od Českého atletického svazu dostala už v srpnu, ale trvalo celé dva měsíce, než se k ní našel vhodný partner.

Ve hře byl Bolek Polívka i Ladislav Smoljak, nakonec však dostal šanci Martin Stropnický, který je uměleckým šéfem Divadla Na Vinohradech. Spolu s herečkou pak měsíce pracovali na scénáři, přičemž se probírali výstřižky z novin i archivními televizními záběry.

"Byla to jedna z nejnáročnějších prací, jakou jsem v posledních měsících dělala," říká Žilková. Po skončení slavnostního rautu se se svým přítelem a celou desítkou nominovaných atletů odebrala do restaurace Solidní nejistota. Tam to na parketu "roztočila" i s diskařkou Věrou Cechlovou-Pospíšilovou a manželkou desetibojaře Romana Šebrleho Evou. "Byl to jeden z nejhezčích večerů v mém životě," říká navzdory tomu, že za něj tvrdě zaplatila. - více zde

Už mě jen tak něco nerozhodí

Vedení Novy s ní totiž kvůli moderování Atleta roku od příštího roku neprodlouží smlouvu (je zaměstnaná jako konzultantka). Nemá rádo, když se její tváře objevují na jiných televizních stanicích. Žilková, která vychovává tři vlastní děti a dvě z dětského domova, se tak musela nechat znovu zaměstnat v Činoherním klubu. Pro pěstounskou péči, do které jí byli svěřeni Honza a Markéta, je totiž trvalý pracovní poměr nezbytností.

I tak však bude mít hluboko do kapsy - z divadla dostane měsíčně jen patnáct tisíc čistého. Proto se také nemíní uzavírat vůči nabídkám z jiných televizí. Vzala už roli v druhé sérii televizního seriálu Náměstíčko, který nedávno odvysílala Česká televize. Na Nově jí zůstává jen pořad TELE TELE, jehož je spolutvůrkyní, a KU-KU, jehož je dramaturgyní.

"Mám pocit, že poté, co mě v lednu opustil manžel, v dubnu jsem dala výpověď v Činoherním klubu a nastoupila do Novy, v květnu poznala Martina Stropnického, v srpnu zažila bulvární smršť a v listopadu se dočetla, že mě můj přítel opustil a zároveň mě vyhodili z Novy, mě už letos jen tak něco nerozhodí," říká Žilková.

O svém partnerovi, který se právě rozvádí, prý nepochybuje, navzdory tomu, že se v bulvárním tisku objevily spekulace o jeho vztahu s herečkou Vilmou Cibulkovou. "Ruku do ohně bych sice za žádného chlapa nedala, ale důležité je, koho drží večer za ruku. A v té posteli jsme jen my dva," říká herečka.

Kdo stojí za pomluvami?

Martin Stropnický považuje pomluvy v bulvárním tisku za cílenou kampaň která odráží změny, k nimž se v létě uchýlilo vedení Divadla na Vinohradech. Článek o údajném vztahu s Vilmou Cibulkovou podle něj úzce souvisí s jinou nepravdivou informací z počátku srpna. "Blesk uvedl, že v článku konkrétně jmenovaní herci dostali z divadla vyhazov a nebyla to pravda," vysvětlil iDNES ředitel divadla Jindřich Gregorini. "Žádali jsme o tiskovou opravu, ale redakce nereagovala, takže věc dál řešíme právní cestou."

Pomluvou o údajném milostném vztahu se svým šéfem se cítí být poškozena i Vilma Cibulková. "Netroufla bych si někoho označit, kdo za tím stojí. Víte, takové pomluvy vyžadují od každého z nás velkou osobní odvahu a statečnost a nejvíc mě mrzí, že to zasahuje naše rodiny, partnery a děti," přiznala Cibulková iDNES.