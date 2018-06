Žilková: Martina na Nově neprosazuji

"Nejvíc nás oba pobavilo, že dva dny v tomto vedru vartovali před jiným domem, aby nás nachytali, jak spolu vycházíme ze dveří," usmála se dvaačtyřicetiletá herečka.

Pozornost bulvárních novinářů zanechává oba klidnými. Veronika Žilková nicméně odmítá spekulace, že rozvrátila Stropnického rodinu.

"Martin už přes rok nebydlí doma. Z doslechu vím, že paní Stropnická od rodiny odjížděla na dlouhou dobu a jejich tři děti zůstaly v Martinově péči, který se tak vedle úřadu musel staral i o ně. Fabulace jeho manželky, že já jsem příčinou jejich rozvodu, je směšná, my se přátelíme teprve od května."

Nepotřebujeme se využívat

Veronika Žilková, která vychovává pět dětí, si přeje, aby jim láska vydržela velmi dlouho. Považuje za výborné, že mají stejnou profesi, ale nesouhlasí s tím, že by navzájem svého postavení nějak zneužívali.

"I když to možná bude znít nafoukaně, jsme oba takové hvězdy, že se nepotřebujeme využívat. Byla to televize Nova, která velice stála o účinkování Martina Stropnického. Já jsem Martina do Novy neprosazovala, to je, jako byste napsali, že Karel Gott dohodil koncert Lucii Bílé," uvedla hvězda Tele Tele, která na Nově pracuje jako vedoucí redakce nových formátů.

Rozvodové řízení probíhá

Veronika Žilková na výpady manželky Martina Stropnického v tisku rozhodně nechce reagovat. Na svou obranu říká, že je od ledna sama. Po osmnácti letech se její manželství rozpadlo. "Ve třiačtyřiceti to není nic příjemného a důvody byl vážné," konstatovala stručně.

Osmačtyřicetiletý Martin Stropnický žije sám už rok. Proto fakt, že s Veronikou začal žít v jejím rodinném domku v Suchdole, prý není nic mimořádného. "Bylo to příjemné setkání na neveselé cestě," uvedla Veronika Žilková a dodala, že rozvodové řízení zatím v obou případech probíhá.

A zda se bude konat, až se vše vyřeší, třeba svatba? Veronika Žilková o něčem podobném nechce vůbec mluvit. "Soudy řeší i případ vraždy třeba pět let, rozhodně se o svatbě nebudu vyjadřovat, jsem stále vdaná," poznamenala Veronika Žilková.