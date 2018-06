Žilková má na Nově problémy

V sobotu večer Žilková se Stropnickým moderovali pro konkurenční ČT pořad Atlet roku. Právě její "profesní nevěra" byla podle programové ředitelky Novy Libuše Šmuclerové jedním z důvodů k ukončení pracovního poměru.

"Jednak chceme, aby se Veronika Žilková naplno věnovala svým pořadům, jednak opravdu nemáme rádi, když zaměstnanci porušují dané zvyklosti. Patří totiž k nepsaným pravidlům, že interní zaměstnanci naší televize nespolupracují s jinými stanicemi. Moderace pořadu Atlet roku je jasným porušením těchto zásad," sdělila iDNES Šmuclerová.

Atleta roku však Žilková podle svých slov nebrala jako akci konkurenční televize, ale jako udělování cen svazu atletů. "Byla to pro mě velká čest, že si jmenovitě vybrali právě mě," řekla iDNES herečka s tím, že už je zkrátka rebelka, která ráda riskuje. A tak to riskla.

S Veronikou Žilkovou má Nova několik druhů smluv. Externí – na dramaturgii, scénář, herecký výkon pořadu TELE TELE či dramaturgii KU-KU. Vedle těchto smluv má Nova s Veronikou Žilkovou od jara tohoto roku i interní konzultantskou smlouvu, jejíž platnost končí 31. prosince 2004. A tuto interní smlouvu se televize Nova rozhodla neprodloužit.

Pro pěstounskou péči, do které jí byli svěřeni Honza a Markéta, je totiž trvalý pracovní poměr nezbytností. I tak však bude mít hluboko do kapsy - z divadla dostane měsíčně jen patnáct tisíc čistého. Proto se také nemíní uzavírat vůči nabídkám z jiných televizí. Vzala už roli v druhé sérii televizního seriálu Náměstíčko, který nedávno odvysílala Česká televize.

Vracím se do Činoheráku

Žilková přiznává, že první napětí s vedením Novy pocítila při udělování cen Elsa, které Nova letos oficiálně ignorovala a svým zaměstnancům účast nedoporučila. Veronika nominovaná za pořad TELE TELE však přesto přišla. "Byla jsem i členkou akademie, tak jsem si myslela, že bych neměla chybět." - více zde

Středeční rozhodnutí televize chápe. "Myslela jsem si však, že když jsem přes dvacet let herečkou a tři roky je TELE TELE nejpopulárnějším pořadem, bude na mě mírnější metr," řekla smutně dvaačtyřicetiletá herečka, která se opět vrací do Činoherního klubu.

Přitom více než před půl rokem dala právě kvůli nabídce z Novy v Činoherním klubu výpověď. "Mám svoji kancelář, svoji asistentku a k tomu přiměřené množství práce," líčila začátkem května, kdy se stala přímou podřízenou Libuše Šmuclerové . - více zde

"Rozsah představení, v nichž u nás paní Žilková hraje, zůstává stejný, ale jakmile skončí smlouva na Nově, uzavřeme s ní novou pracovní smlouvu," potvrdil iDNES ekonomický náměstek Činoherního klubu Jiří Pokorný.

Veronika zároveň popřela nedávné informace bulvárního deníku o tom, že ji její přítel Martin Stropnický opustil kvůli herečce Vilmě Cibulkové. "To není pravda, s Martinem spolu pořád bydlíme a můžu k tomu říct snad jenom to, že nás to velice pobavilo."