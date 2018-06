Žilková: Koledníci? Roztrhli mi ruku

Rozhovor? Přijďte do Činoherního klubu, řekla mi Veronika Žilková. V divadle točila spolu s ostatními tvůrci pořadu TELE TELE scénky do dalších dílů. A po poledni prý bude mít dvě hodiny volna.

Nakonec dělala obojí. Střídavě odpovídala i natáčela. A jen co jsme s povídáním skončili, čekala ji schůzka s lidmi, kteří by chtěli, aby přijala kandidaturu do Senátu. "Ale o tom zatím mluvit nechci," pravila kategoricky.



* Pět let děláte TELE TELE a říkáte, jaký je to zápřah. Tak proč teď vymýšlíte další pořad o etice?

Protože bych se ráda přes trapasy slavných i neslavných pobavila na téma, jak se chovat či nechovat v jistých společenských situacích. Když lidé respektují pravidla silničního provozu, jezdí se jim snadněji. Stejné je to v lidských vztazích. Při cestách na Západ nám všem imponuje samozřejmá zdvořilost prodavačů, policistů, lidí na ulicích. Obhroublý dav, který se ve Špindlu mačká ve frontě u lyžařského vleku, ve Francii nenajdete. Předbíhání tam neexistuje. Dokonce se na sebe všichni usmívají.



* Stanete se průvodkyní pořadu?

Kdepak, měla by to být talk show Martina Stropnického, herce, bývalého ministra a diplomata. Přišel s nápadem, který se mi hrozně líbil, a tak jsme ho pod pracovním názvem Slon v porcelánu nabídli Nově.



* Jaká bude vaše role?

Dramaturg. Ale zatím jsem ve fázi boje o prostor mezi osvědčenou zábavou Novy.



* Co vás na pravidlech společenského chování tolik přitahuje?

My Češi jsme z časů totality dost nevychovaní a děláme si tím v Evropě ostudu. Když vejde do místnosti dáma, měl by muž vstát, ale tady se to považuje za kapitalistický přežitek. Do chystaného pořadu hledám v archivu názorné příklady. Našla jsem záběry, na nichž Laura Bushová přichází na tiskovou konferenci a mnozí čeští novináři vůbec netuší, že by měli povstat. Nebo na jiných záběrech vstupuje do sálu japonská císařovna a naši fotoreportéři si nechají na hlavách čapky. A víte, že papežovi nesmí nikdo podat ruku?



* Ale většina televizních diváků se s papežem nebo s císařovnou nikdy nepotká.

To je pravda, ale měli by vědět, kdo podává ruku jako první. Trpím, když uvádím špičkovým manažerům jejich slavnostní akce a pán, který má značkový oblek, se ke mně hrne a cpe mi svou pravici pod nos. Ale stejně zábavné je, když český otec otevře u nedělního oběda noviny a s plnou pusou peskuje své děti, jací jsou spratci.



* Kde jste se učila společenskému chování vy?

Pocházím z rodiny, ve které byla hodně zakódována první republika. U oběda vzal lžíci jako první do ruky vždy ten nejstarší a po polévce se muselo chválit. Tak to tatínek vyžadoval a tak nás vychovával. Zdvořilost by měla být samozřejmostí. Značkové oblečení z vás značkového člověka neudělá.



* Učíte totéž i své děti?

Tolik jsem po nich nešlapala, ale ani ony si při jídle netroufnou odejít od stolu a za oběd nebo večeři poděkují. Tatínek mě kdysi naučil, že když jdu třeba k bratrovi do pokoje, musím nejdříve zaklepat. Teď to dělají i moje děti. Klepou, nejen když jdou ke mně, ale i k sobě navzájem. Život při dodržování pravidel je příjemnější. Když já zaklepu, neuvidím aspoň děti, jak se s někým líbají či konzumují alkohol. Stihnou od sebe odskočit a zakrýt stopy.



* Obvykle líčíte život ve vašem domě trochu jinak. Pět dětí, jejich kamarádi, psi... Myslel jsem, že doma máte spíš blázinec a zvěřinec.

Jo, blázinec i zvěřinec, ale pravidla jsou daná. Může se skákat a lézt po stropě, ale děti vědí, že když se vyspí, řeknou matce dobré ráno jako první.



* Ale stejně mi přijde trochu legrační, že chystáte televizní pořad o vzorném chování zrovna vy, která...

... která mluví sprostě. A ještě k tomu v neděli a v televizi a za peníze.



* Nejenom za peníze v TELE TELE. Vy tak mluvíte i jindy. Třeba při rozhovorech do novin.

No samozřejmě! Tuhle vaši otázku jsem najisto čekala.



* Tak to máte připravenou odpověď.

Až bude kapitola o sprostých slovech, budu se na ni dívat obzvlášť pozorně. Nejsem dokonalá, ale vy určitě taky ne. Třeba občas projedete křižovatku na oranžovou nebo jedete ve městě sedmdesát. Ale je důležité, abyste věděl, že se má jet padesát a že něco porušujete.



* Vám přijde méně ošklivé, když hezká ženská řekne na veřejnosti sprosté slovo, než když bodrý chlap podá ruku dámě jako první?

Je to trapné úplně stejně.



* Vy pronášíte šťavnatá slůvka s úsměvem, jako by nic. Kdežto o chlapech, kteří nevědí, jak podat ruku, mluvíte s takovým opovržením, že by od nich pes kůrku nevzal.

Ale já se opravdu pokouším mluvit slušně.



* A to já si zase myslím, že při rozhovorech s novináři odpovídáte schválně dost jadrně, aby z vás měli respekt.

Tak proč za mnou chodíte? Mám takový slovník. Když vám to tolik vadí, tak byste si mě holt kvůli tomu asi nevzal.



* No, fakt by se mi to nelíbilo.

Jenomže mnoho vašich kolegů má pocit, že jsou jejich rozhovory atraktivnější, když v nich třiačtyřicetiletá blondýna řekne něco sprostého. Šup, hned to tam s gustem napíšou. Mně to radost nedělá. Ale víte, co je daleko větší sprosťárna, než když ženské uklouzne nějaká nadávka? Když si chlapi nechají od žen v hospodě platit útratu! A ještě jim to přijde roztomilé.



* Vám se to už přihodilo?

Mnohokrát!



* Možná proto, že působíte rázně, energicky a autoritativně. Co když se pak tomu muži zdá, že přebíráte jeho roli?

A neměl by být náhodou ten chlap ráznější a energičtější?



* Energičtější než vy?

Takových není mnoho. Naznačujete, že jsem polochlap. Nebudu vám to vyvracet, protože spousta žen je dnes polochlapem. Víte proč? Protože vy chlapi jste občas položeny.



* To snad přeháníte!

Jen se zamyslete nad svým chováním. Kolik mužů sedí v metru a tváří se, že jsou unavené květinky. Rytíř jistě před dámou neseděl. Ono by to v brnění ani nešlo. Muži sedí, nad nimi žena stojí. Pak vstanou a jdou do fitka posilovat, aby měli mužné svaly.



* Jak být rytířem před ženami, které mluví jako povaleči v putyce?

Kdybyste takovou ženu nepustil jenom jednou, ale desetkrát, už by jí přišlo trapné říkat sprostá slova. Najednou by získala pocit, že je skutečně tou květinkou a muži že jsou rytíři, kteří o ni pečují. Ovšem když vy chlapi sedíte a my nad vámi stojíme s taškami nákupů, tak logicky přebíráme váš slovník. Musíte se k nám začít chovat jako k ženám. Jinak budeme dál mluvit jako dřevorubci. A vy zůstanete hulváty.

Nejsem jako Brožová nebo Adamovská

* Stále vypadáte výborně, ale přece jen - začínáte přemýšlet o svém věku?

Vím, kolik mi je. Můžu už být klidně brzo babičkou.



* Jak byste to přijala?

Já? Normálně. A vy?



* Na dědečka a vnouče bych si ještě nepřipadal.

To já klidně. I když v devatenácti - tolik je mé nejstarší dceři - je na dítě zbytečně brzy. Ale že mi je třiačtyřicet, přece nemůžu zapomenout. Navíc mám doma zrcadlo. A taky se můžu docela často vidět v televizi. Jestli si však myslíte, že mám obavu ze stáří, tak se pletete. Naopak. Já se na ně těším!



* To vám mám věřit?

Vždyť hezké ženy ve stáří ztrácejí to, čím dříve u mužů snadno bodovaly. Nikdy jsem neměla pocit, že jsem hezká. Měla jsem vedle sebe mnohem krásnější sestru, takže se mi vždycky zdálo, že na mě moc kluků nezbývá. Já nemám co ztrácet. To je neštěstí krásných žen, jejichž krása s přibývajícím věkem odkvete. Zatímco taková normální ženská jako já, která je zvyklá si zásluhy vydobýt jinak, nemá o co přijít.



* Vy děláte, jako byste nevěděla, že se mužům líbíte.

Tak zaprvé to nevím. A zadruhé jsem nikdy nebyla taková ta kráska jako Brožová nebo Adamovská. A kdybych se moc pozorovala, tak bych nemohla dělat TELE TELE. Před chvílí jsem při natáčení běhala jako důchodkyně s mávátkem po Ječné ulici a řvala jsem Ať žije KSČ. Za deset minut jsem byla pro změnu nevěstou, která si kupuje snubní prstýnek. Ne, stáří se nebojím. Čím je mi víc, tím jsem svobodnější. S věkem člověk získává větší nadhled.



* Ale za deset patnáct let asi budete unavenější, už nezastanete tolik práce.

Nezastanu. Ale taky jí bude míň.



* Čekáte, že nebudete mít tolik vhodných hereckých nabídek?

Jasně. V divadelní hře máte tři mladé, pět chlapů a jednu starou.



* Tvrdíte o sobě, že spíte čtyři hodiny denně. I podle lékařů to některým lidem skutečně stačí. Ale povězte - vážně to se čtyřmi hodinami nepřeháníte?

Máte pravdu, přeháním. Někdy totiž spím jenom tři.

* To vám stačí?

Ne zcela.



* Tak proč si pořád berete tolik práce?

Protože je příliš mnoho lákavých věcí. Když mi nabídnou tři krásné scénáře, chce se mi aspoň jeden natočit. Jsem v období, kdy dostávám ze všech stran - bohudík! - zajímavé nabídky. A vím, že čas běží a že za pět let už je mít nebudu.



* Není vaše dlouhodobé pracovní vytížení pro rodinu neúnosné?

Podívejte se, teď na Velikonoce letím se svou rodinou na poznávací zájezd do Atén. Je to drahé, chtějí tam, tak nějaký večer si za to budou muset ohřát večeři sami.



* Proč jste dětem vybrala zrovna Atény?

Vybraly si je samy. Mají rády řeckou mytologii.



* Jak se k tomu dostaly?

Baví je dějepis.



* Většinu dnešních dětí spíš baví...

... většina mých dětí má ráda dějepis a historii.



Koledníci? Vylomili plot a roztrhli mi ruku



* Co budou dělat koledníci z vašeho sousedství? Loni jste mi před Velikonocemi prozradila, že jich čekáte sto.

A přišlo jich sto padesát. Z toho jich bylo padesát ožralých tak, že vylomili plot. Takže letos prchám z Prahy.



* Před rokem jste však tvrdila, že ze všech svátků nejvíc slavíte Velikonoce a že koledníkům pokaždé chystáte bohatou výslužku. Není vám líto, že budete pryč?

Minule jsem skončila u doktora na šití, takže teď mohu jeden rok klidně vynechat.



* Co vám šili?

Dostala jsem pomlázkou tak nařezáno, že mi museli šít ruku.



* Do Řecka s vámi letí i nejstarší, devatenáctiletá dcera Agáta. V tomhle věku už děti obvykle ztrácejí zájem o výlety s rodiči.

To není její případ. Ona se mnou být chce. Asi proto, že už od čtrnácti jezdí po světě.



* Od čtrnácti?

Dělá modelku. Sama už byla měsíc v Koreji, v Itálii, v Německu. Teď byla pár měsíců v Americe u přítele, hokejisty Jiřího Hudlera. Proto je jí domov vzácný. Jednou nohou je světačka, druhou maminčina holčička. Nabízeli jí práci na tři měsíce na Floridě, ale vrátila se po čtrnácti dnech, že se jí stýskalo.



* K modelingu jste dceru ve čtrnácti postrčila vy?

Ne, já jí jenom zaplatila kurz pro mladé modelky. A pak si ji vybrali v agentuře Czechoslovak Models, protože vůbec není po mně. Je totiž krásná, hubená a vysoká.



* Jak se vlastně seznámila s Jiřím Hudlerem, jedním z největších talentů českého hokeje?

Jirka uviděl v časopise její fotku, sehnal si na ni číslo a zavolal jí.



* Vám se vztah Agáty s Jiřím Hudlerem, hráčem Detroitu, zamlouvá?

Jirka je bezvadný kluk, moc si ho vážím a jsem ráda, že dcera má zrovna takového přítele.



* Sledujete na dálku jeho výkony?

Samozřejmě!



* A jak, když zatím místo v NHL hraje za detroitskou rezervu? Její zápasy nejsou na satelitu k vidění.

Jenže Jirka denně telefonuje dlouhé hodiny, takže vím všechno. Ostatně hokej sleduju odmalička, táta byl velký hokejový fanoušek. Vedle hokeje mám ráda i fotbal, protože ho hrají moji kluci a za Přední Kopaninu ho chodí hrát i můj manžel.



Propijte to na moje zdraví



* Točíte TELE TELE, hrajete ve filmech, máte rozhlasový pořad o handicapovaných lidech. Také vystupujete v divadle a moderujete různé akce. Co z toho je pro vás nejhezčí?

Já vám řeknu, že nejhezčí je být doma.



* Jste jiná než ostatní herci. Ti mluví o své práci jako o poslání. Říkají, že kontakt s publikem je pro ně drogou, které by se nedokázali vzdát. Vy herectví tak vysoko nestavíte?

Nemám a nikdy jsem neměla pocit poslání. Vlastně jsem ani nechtěla být herečkou, nebyl to můj sen. Moje prioritní role je jiná.



* Jaká?

Matka. To je pro mě nejdůležitější. Jsem matkou, která musí vychovat svých pět dětí.



* Rozhlasový pořad Handycamping, který vysíláte na Radiožurnálu každý čtvrtek, připravujete zadarmo. Proč si za to nenecháte zaplatit?

Aby mi nikdo nemohl předhazovat, že si honím slávu na handicapovaných lidech. Dělám to zdarma a je to pro mě určité vyvážení, abych se neměla jenom dobře. Člověk si má uvědomovat, že ve společnosti nežijí jenom samí zdraví a spokojení lidé.



* Ve prospěch lidí se zdravotním handicapem se hodně angažujete. Povězte mi, jak se zachováte, když půjdete kolem žebráka, který ukazuje, že mu chybí ruka?

Řeknu mu, že by měl zkusit jít do práce, protože spousta lidí i bez ruky pracuje na velmi vysokých místech. Lou Fanánek Hagen taky nemá nohu a nežebrá. Jenže v každé společnosti je nějaké procento lidí, kterým se nechce dělat.



* Takže jim nic nedáváte?

Ne. A když mě zastavil ožrala bezdomovec a loudil po mně peníze, ptala jsem se ho: Na co je chcete? Potřebuju na vlak, blábolil. Já na to: Kecáte, řekněte mi, na co je doopravdy chcete. Dokud se nepřiznal, že na flašku, tak jsem mu nic nedala. Až když přestal lhát, řekla jsem mu: Jsem ráda, že jste pravdomluvný. Tady máte padesátikorunu a propijte to na moje zdraví.



* Opilcovi jste peníze dala a žebrákovi s handicapem ne?

Znám spoustu zdravotně postižených lidí, kteří strašně moc touží pracovat. Hrozně jim vadí, že jiní podobně postižení své situace zneužívají. Proto dám ráda peníze těm, kteří se nechtějí jenom vézt, ale dělají všechno, aby se normálně zařadili do společnosti.



* Přispíváte na charitu hodně?

Dávám třetinu svých výdělků.



VERONIKA ŽILKOVÁ

Hrála ve stovkách divadelních, filmových a televizních rolí. Účinkuje v pražském Činoherním klubu, je držitelkou Českého lva za výkon ve filmu Zapomenuté světlo. V zábavném pořadu TELE TELE, který nedávno zvítězil v divácké anketě TýTý, nejen hraje, ale je i scenáristkou a dramaturgyní. Na Radiožurnálu vysílá každý týden pořad Handycamping, je tiskovou mluvčí neziskové organizace Prosaz, která se zabývá sociální rehabilitací občanů se zdravotním postižením. V červnu bude točit pohádku pro Českou televizi, pak ji čeká natáčení adaptace Páralova románu Milenci a vrazi. Narodila se 16. října 1961, je podruhé vdaná, vychovává pět dětí, dvě z nich si osvojila.