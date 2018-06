Žilková: Je nám dohromady 90 let

* Jak trávíte letošní léto?

(dlouhý smích) Tak na úvod jsem čekala jakoukoli otázku, ale tuhle rozhodně ne. Bydlím v domku na kraji Prahy, takže nepotřebuju žádná rekreační střediska. Mám zahradu, kterou musím zalévat a na které mi běhá kuna a paní kosová. Děti se mi proto smějou, že jsem majitelka ZOO.



* Máte hodně práce?

V Ústí nad Labem točíme s Viktorem Polesným film podle Páralovy knížky Milenci a vrazi. Hraju doktorku Dášu Zíbertovou, což je stará panna, závodní lékařka v chemičce, která o to své panenství přijde. Jsem obarvená na šedivo, mám takový šedomodrý vlasy a trvám na tom, že musím být hodně hnusná. A docela mě mrzí, že když dneska vyšel ten článek, jak rozvádím české muže, tak k němu nevzali fotku týhletý hnusný, olezlý baby z natáčení.



* Dovolenou u moře už neplánujete?

Byla jsem s celou rodinou na Ibize. Na ostrově diskoték, kam jsem jela kvůli svým pubertálním dětem. A musím říct, že se mi to hrozně líbilo. Přes den je na pláži volno, protože všichni spí, a až kolem šesté hodiny odpolední se začnou vynořovat nagelovaní chlapečci a šíleně zmalované holčičky z celého světa, které se do deseti fintěj, aby v době, kdy už jsem šla spát, vyráželi na diskotéky. A tam jsou do těch osmi devíti ráno. Míjela jsem se nimi, když jsem vyrážela s kyblíčky a bábovičkami na pláž. Neměla jsem ale pocit, že by to bylo založené na nějakých brutálních sexuálních zkušenostech. Oni se spíš pozorovali. Nagelovaní holandští chlapečci pozorovali zmalované anglické holčičky. Navíc je to tam hodně svobodomyslné, takže chodí kluci s klukama, holky s holkama, kluci s holkama...



* Ten ostrov má hippie tradici.

Taky jsme se na ně jeli podívat, na hippie trh. Překvapilo mě, že jsou to babičky a dědečci. Všichni bělovlasí, ale v těch vlasech mají květiny. Teď už se na ně nabalují takoví ti mladí dredatí chlapci, a to i od nás. A bylo docela dobrý, když ke mně přiběhl dredatý chlapec, který tam žije někde v domku bez elektřiny, a hned začal pokřikovat: "Hele, tebe znám z Tele!" Takže bylo vidět, že občas zajede domů za matičkou a pak zase vyrazí do toho svobodného světa.

Dnes bych první dítě měla v šestatřiceti. Ale já, co rozvracím ty rodiny...

* Vychováváte pět dětí. Spousta žen ale dneska tvrdí, že si budou nejdříve budovat kariéru a až potom budou myslet na děti.

Myslím, že je to velmi rozumné a moudré.



* Ale? To mě překvapujete.

Já jsem z té doby, kdy když jsme nebyly ve třiadvaceti vdané, tak to bylo špatně a už jsme poslouchaly jedovaté poznámky od příbuzných. Takže i já jsem propadla panice a ve třiadvaceti jsem si pořídila dítě. První dvě děti mi proklouzly mezi prsty, nemohla jsem si je užít. Byla jsem dost hysterická matka - rychle si pohraj, rychle to zabalíme, musím stihnout ještě spoustu jiných věcí.



* Představte si, že byste mohla vrátit čas a rozhodovat se znova...

Myslím si, že člověk si má nejdřív postavit domov, vybavit si ho, strávit noc na diskotéce na Ibize a potom teprve si pořídit děti. Já měla poslední dítě v šestatřiceti. Ale kdybych se mohla rozhodovat znova dnes, tak by to bylo dítě první.



* Slogan "život začíná ve třiceti" tedy považujete za pravdivý?

Správný slogan je "rodinný život začíná po třiceti". Ale já, co rozvracím ty rodiny...



* Vy jste toho článku skutečně plná. Chcete tedy vysvětlit, jak je to s vaším vztahem k herci Martinu Stropnickému?

Jsem hrozně ráda, že mě v mém pokročilém věku ještě potkal nějaký vztah. Vždyť nám je dohromady devadesát let! Pravda je taková, že se nám oběma rozpadly rodiny. Já se rozvádím, mám po prvním stání a Martin bydlí už přes rok od rodiny. Oba už jsme si mysleli, že budeme jako osamělí vlci vyčkávat na krematorium.



* Jak snášíte články typu Žilková spí se Stropnickým?

A přijdu vám v nějaké depresi? Pravda ale je, že bulvár za posledních pár let přitvrdil. Ale moc tomu nerozumím. Tady jsou za celebrity pár zpěváků, pár hereček a dvě modelky. Úplně stranou zůstávají politici. Třeba v Německu je to jinak, tam když se přestěhuje ministr za státní peníze, tak ho hned natřou a musí odstoupit. Tady se politikům bulvár vyhýbá a šetří jejich poklesky. Až je začne honit taky, tak snad konečně vznikne nějaký pořádný zákon na ochranu osobnosti. A slovník typu Žilková spí se Stropnickým se vrátí zpátky do třetí třídy, kde za to děti dostávají dvojku z chování.



* Jak vycházíte se svými bývalými partnery?

Rozvádím se podruhé. Poprvé jsem se rozváděla před sedmnácti lety, po dvouletém studentském manželství. Myslím si, že lidi se musí umět rozejít úctou. Ale to platí obecně, třeba i když dáváte výpověď v práci. Můj současný manžel, se kterým se rozvádím teď, je s dětmi v Holandsku na lodi. Před chvílí jste slyšel, jak s ním telefonuju. Ten vztah zůstal slušný. Naše vazby se rozvodem neruší. Přestává být mým manželem, ale nepřestává být otcem.



* Jak váš manžel snášel, že se kolem vás neustále motá spousta mnohdy atraktivních pánů?

Taky to dopadlo špatně. Nešlo ani tak o muže, ale spíš o bulvár. Naše rodina byla pod neustálým tlakem. Jednou vyšlo, že dcera je lesba, jednou vyšel seznam mých údajných milenců, když se manžel odmítl nechat fotit, tak napsali, že máme krizi, a to jsme ji zdaleka ještě neměli. Takže to se na tom taky podepsalo.



* Chcete říct, že nebýt bulváru...

... já říkám, že se to na tom taky, taky podepsalo.



Mých pět dětí má dvě matky a tři otce



* O vás je známo, že se hodně věnujete charitě, že se věnujete práci s postiženými lidmi. Co vás k tomu vede?

To je normální. Měl by se starat každý.



* Jakou máte zkušenost se sponzory?

Zkušenost zavřených dveří.



* Ještě u nás nevznikla vrstva podnikatelů, bohatých lidí, kteří by považovali za svoji povinnost pomáhat druhým?

Nevznikla. A je to výchovným systémem, jaký u nás vládne. Když dělají nějakou charitativní sbírku ve Švédsku, tak se sousedi v domě předhánějí, kdo dá víc. U nás to bohužel nefunguje. Když má paní učitelka pocit, že integrování postižených není důležité, že to do vyučování nepatří, tak co to je? Kromě angličtiny by děti měly vědět, jak převést slepce přes přechod. Tím to začíná.



* Nepomůže při shánění peněz ani vaše popularita?

Ne. Seženu pět hrnců do tomboly, to se mi povede. Ale nějaký dlouhodobější projekt není nikdo ochoten podporovat. Sháněla jsem peníze na program, ve kterém se měli vozíčkáři naučit potápět. Z psychologického hlediska jim to hrozně pomáhá. A reakce byla - proč by se vozíčkáři měli potápět? Sociální cítění lidí se nezměnilo s režimem. Kdo ho měl, tak ho měl i za komunistů, a kdo ne, tak ho nezískal. Neulehčují to ani politici. Deset let se připravuje zákon, který by umožnil, aby mladý kluk, který se vybourá na motorce, nemusel do ústavu, ale aby měl asistenta. Ve světě věc zcela běžná. Je to připravené, ale pořád pořád nějaké změny ve vládě, všechno se přiostřuje, takže není jasné, jestli zákon, který připravila ČSSD, schválí ODS.



* Je pravda, že dáváte třetinu peněz na charitu?

Je. Ale nemělo by se o tom mluvit. V tom se řídím Matkou Terezou. Ona řekla - když máš tři mince, tak si za jednu kup chleba, jednu dej potřebným a za třetí si kup hyacint, abys nakrmil svoji duši. To je pro mne princip štěstí. Že se podle něho řídím, je moje soukromá věc, nehodlám to nikomu vnucovat, ale myslím, že ta paní to vymyslela chytře.



* Proč jste se rozhodla adoptovat si ke svým třem dětem ještě dvě další?

A proč vy ne?



* Protože jsem nezodpovědný floutek.

Podívejte se, mých pět dětí má dvě matky a tři otce. Podle mě je důležité, že se mají večer kam vrátit, že se tam chtějí vrátit, že tam na ně někdo čeká, je tam teplo a dostanou najíst.



* Jsou vaše sklony k charitě...

... jaké sklony? Proč vy je nemáte? To je přece úplně normální součást života! Tak jako si čistíte zuby!



* Je to dané výchovou v rodině, tím že jste z katolické rodiny?

Je to tím, že můj otec je normální. Můžu vám vzít cigaretu? (bere si cigaretu a připaluje si o svíčku).



* Je taková pověra, že když si připálíte o svíčku, tak umře námořník.

Ježišmarjá, a já mám ty děti na lodi! Jde to vzít nějak zpátky?



* To netuším, já už to dál neznám. Pojďme se spíš vrátit zpátky k vaší rodině.

Otec je katolík. Člověk, který nikdy neuhnul ze svých zásad. Byl jedním z nejlepších flétnistů u nás, ale postupně ho vyhodili z filharmonie, z JAMU a nakonec nemohl učit ani na konzervatoři, ani na LŠU. Samozřejmě jsme nemohli ani cestovat. Táta vymyslel akci Veselé pískání za zdravé dýchání a zavedl to do školek a do léčeben. Je to pro děti, které mají astma nebo potíže s průduškami. Pískání jim pomáhá průdušky trénovat. Vtip byl ale v tom, že s dětmi museli hrát i rodiče. Museli se to učit s nimi, ne je jen buzerovat. Tím kurzem prošla spousta dneska slavných a významných lidí. Potom se to rozšířilo a jeden z kurzů se konal třeba i v břevnovském klášteře.



* V břevnovském klášteře působil opat Anastáz Opasek. Prý jste ho pozvala na Štědrý den domů.

To bylo před léty. Dala jsem někam rozhovor, kde se ptali, koho bych si pozvala na Štědrý večer domů. A já řekla, že opata Opaska. No a na Štědrý den, v šest večer, zazvonil telefon. Byla jsem docela naštvaná, kdo může v takovou hodinu volat. Zvedla jsem telefon a ozval se pan opat. A že teda přijede. Málem jsem omdlela.



* A přijel?

Nakonec ne. Brala jsem to od něj jako vtip. Ježišmarjá! Jestli to tam někde na nebi poslouchá a myslel to tehdy vážně a já mu neřekla, ať přijede!

Největší kamarádi jsou z TELE TELE

* Můžete porovnat, v jakých podmínkách jste dospívala vy a v jakých teď dospívá vaše dcera?

Nevím, jak mám dceři vysvětlit, že jsme nekupovali červené, růžové nebo oranžové tričko, ale jen tričko. Byly příšerné vložky, které se připínaly sichrhajckou, tampóny neexistovaly. Na svoje první dítě jsem šila bundičku, protože prostě nebyly. A to nemluvím o škole, kde jsme se učili různé marxistické teorie, o kterých jsme věděli, že je v životě nebudeme potřebovat nebo že je to lež a nesmysl. Takže je to neporovnatelné, od věcí materiálních až po ten vnitřní hnus, že jsem nemohla říct kamarádce, co si myslím, protože jsem nevěděla, kde to řekne dál, kdo jsou její rodiče...



* Máte čas se stýkat s kamarádkami z té doby?

Přesně nepoznám, kdo se se mnou baví, protože chce, a kdo se baví, protože něco chce. Řekne prvních pár vět a šestá je "hele, nemůžeš mi pomoct s něčím na Nově?". Nebo se baví proto, aby pak mohl říct známým drb o herečce. Vedle mě bydlí bratři Formani a oni tomu říkají "baví se s námi ze známých důvodů". Takže si asi fakt nejlépe pokecám s holkama z dětství a z mládí, třeba s Naďou Gondolánovou. A s těmi se vůbec nebavím o práci. A třeba ani jedna z nich mi dneska nevolala kvůli Blesku.



* A jak vycházíte s kolegy z TELE TELE?

No tak to jsou úplně největší kamarádi. Ale to už snad ani není kamarádství, vždyť jsme spolu každý den. Teď přes prázdniny máme volno, ale už nám to chybí, už se nám stýská. Kdybyste se mě zeptal v červnu, tak řeknu, že to balíme, Ale teď už se těším, až v srpnu začneme s natáčením. Navíc začínáme natáčet další pořad, který se jmenuje KUKU a který je postaven na principu skryté kamery. Je to rodinná reality show. A vymysleli jsme, že dneska, když se všude hraje o miliony, tak u nás bude rodina, co prohraje, jeden den sloužit rodině vítězné. Jako děti.



Veronika Žilková

Narodila se 16. října 1961 v Praze v rodině hudebního pedagoga Václava Žilky. Vystudovala DAMU. Po absolutoriu v roce 1984 nastoupila do Městských divadel pražských, hostovala v Národním divadle, dnes je členkou pražského Činoherního klubu. Za roli Marjánky ve filmu Zapomenuté světlo získala Českého lva. K jejím nejvýraznějším angažmá patří zábavný pořad TELE TELE na Nově, kde působí nejen jako herečka, ale také jako dramaturgyně a scenáristka. Je tiskovou mluvčí neziskové organizace Prosaz zabývající se sociální rehabilitací občanů se zdravotním postižením. Byla podruhé vdaná, nyní se rozvádí, vychovává pět dětí, z nichž dvě si osvojila. Jejím přítelem je herec a bývalý velvyslanec Martin Stropnický.