Žilková byla na Plese v Opeře příliš sladká, Válková zakrněla u Vánoc

POVEDENÉ RÓBY

TEREZA MAXOVÁ

Velice pěkný model, lichotivá barva i střih a vkusně vybraný šperk. Jediné, co mi trochu schází, jsou vyčesané vlasy, které by Tereze jistě slušely. Celému modelu by to tak přidalo na noblese.

GÁBINA PARTYŠOVÁ

Velice dobře zvolený model, který se hodí k barvě vlasů a jejímu temperamentu. Krásné líčení a velmi povedená náušnice. Kabelku mohla Gábina zvolit ještě o kousek menší. Celkově ale velmi povedené.

KRISTÝNA KOČÍ

I tady budu chválit. Velice pěkný a odvážný model, který je velmi

dramatický v kombinaci s blond barvou vlasů. Příjemný je fakt, že si

Kristýna vzala kontaktní čočky místo brýlí.

PŘEKVAPENÍ VEČERA

Pro mě osobně bylo překvapením, že si kambodžská princezna Norodom Arunrasmy nevzala dlouhé večerní šaty.

Je ale možné, že se model, který nakonec zvolila, obléká v její kultuře na podobné společenské události. Myslím, že by dlouhá večerní róba byla na princezně velmi noblesní.

NEPOVEDENÉ RÓBY

DARA ROLINS

I když se jedná o šaty od slavného módního návrháře, model, který Dara zvolila, se na Ples v Opere nehodí. Velké geometrické vzory v kombinaci se zvířecím potiskem nejsou vhodné. Povedený byl naopak účes a zvolené šperky.

VERONIKA ŽILKOVÁ

Dlouhý model je sice střihem vhodný, ale jeho barva a květinové vzory model "přeslazují", což je v tomto případě škoda.

JITKA VÁLKOVÁ

Model šatů je sice pěkný a Jitce sluší, ale bílá pelerína mi v kombinaci s červenou připadá jako model pro vánoční party. Jitka ovšem zvolila velmi pěkné líčení a účes.

VÝTKA VEČERA

Škoda, že si dámy nevzaly také dlouhé rukavičky, které se k večerním šatům hodí.

