Žilková bude mít v květnu chlapečka: Martin na mně cvičil!

Veronika Žilková je v pátém měsíci těhotenství a pochlubila se, že čeká chlapečka. "Všichni nám říkají, že je to pěkné, že budeme mít s Martinem párek, ale my těch párků budeme mít už pět! S přítelem Martinem Stropnickým budeme mít na jaře dohromady už deset dětí. Pět holek a pět kluků," pochlubila se Veronika Žilková.

Martin na mně cvičil

"Vypadám jako kdybych už šla k porodu, ale chlapeček se má narodit až v květnu," dodala šťastná herečka, která ještě pro svého potomka nevybrala jméno. "Ale vím, jaké bude mít chlapeček příjmení - Stropnický. I to dnes mnoho dívek a žen vůbec netuší," prozradila se smíchem Veronika.

Veronika Žilková přítomné hosty nejvíce rozesmála svým výrokem o speciálním cvičení paní Mojžíšové, které pomáhá ženám přirozeně otěhotnět. "Ne, aby jste si mysleli, že to mé těhotenství bylo jen tak! Také jsem cvičila ty cviky dle knihy paní Mojžíšové, ale vždy jsem skončila u toho prvního, kde se praví: lehněte si na záda... No a ostatní cviky pak cvičil za mě - na mně Martin. A vidíte, jsem těhotná! Tak to funguje!"