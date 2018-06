Žilková a Stropnický se vzali. K obřadu jeli MHD a povozem

Svatebčany doprovázeli kromě svědků ještě dcera Kordulka a dcera svědkyně Kateřiny Neumannové Lucinka. Hrál Jan Jiráň s kapelou.

Jestli se celebrity donedávna předháněly s vymýšlením originálních míst svatby, Žilková a Stropnický je trumfli na plné čáře. Rozhodně cestou k obřadu.

Nevezla je totiž nazdobená luxusní auta, ale hned několik prostředků městské hromadné dopravy. V tuto chvíli již novomanželé využili linkový autobus, přívoz v Podhoří a nakonec povoz s koňmi.





Spolu s nimi takto netradičně cestovalo z jejich místa bydliště, pražského Suchdola, na třicet hostů z řad nejbližších příbuzných včetně dětí Žilkové i Stropnického. Kromě nich tady byli svědkové Kateřina Neumannová a ředitel Vinohradského divadla Jindřich Gregorini. Přišly také herečky Jiřina Jirásková a Jana Šulcová či herec Michal Pešek.

Cestu si nevěsta předem prošla se stopkami. "Musela jsem zjistit, jak dlouho to trvá, abychom to vůbec do jedenácti stihli," řekla s úsměvem.

Žilková se při obřadu vzdala svého slavného příjmení a od sobotního dopoledne se jmenuje Veronika Stropnická. Ji i jejího manžela zdobí prsteny z bílého zlata objednané přes internet. Na tom nevěstině se navíc třpytí tři briliantové kamínky. "Měla jsem tři manžele, proto tři kamínky," vtipkovala herečka.

Stropnický měl nervy

Martin Stropnický měl do poslední chvíle nervy, netušil totiž, jestli si to jeho vyvolená ještě nerozmyslí. "Nebyl jsem si úplně jistý, dokud se přes tyhle dvě slabiky nepřenesla, vím, že by byla schopná utéct někam do polí. S ní se člověk opravdu nenudí, hlavně ne stereotyp," říká s úsměvem.





Svatbu slavný pár původně plánoval na poslední sobotu v dubnu. Důvodů bylo několik. "Je nejblíž květnu, kdy je už teplo, ale v květnu se svatby nemají konat, je to pověra. Jenom jsme si nikdo nevšiml, že hraju ve dvě odpoledne Adinu, takže bych hned po obřadu musela do divadla."

"Proto jsme to přesunuli na další nejbližší sobotu. A taky jsme chtěli vyzkoušet měsíc, který ještě v tomhle ohledu vyzkoušený nemáme. Jsou pověrčivé měsíce, sychravé měsíce a pak ty měsíce, kdy jsme se každý v minulosti objevovali v těchhle souvislostech. Duben nám přišel docela sympatický, hlavně byl jediný volný," vysvětlují společně.

Svatební cestu novomanželé podnikli již před svatbou, kdy byli i s dcerou Kordulkou na Kanárských ostrovech. Jednu cestu ale ještě chystají. "Zítra hrajeme v Ostrově nad Ohří Kachnu na pomerančích, takže máme svatební cestu do Ostrova nad Ohří," smějí se.