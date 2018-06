Žijeme zatím pohromadě, říká o manželské krizi Alice Bendová

První zprávy o manželské krizi Bendových vypluly na povrch koncem června. Tehdy se měl hereččin manžel odstěhovat a tím pádem spustit úřední mašinerii kolem rozvodu. Nyní, o dva měsíce později, se zdá být situace klidnější.

Alice Bendová s rodinou

"Nikdy jsem rodinnou situaci nekomentovala," říká i nyní Alice Bendová. Na otázku, zda s manželem žijí jako rodina, odpovídá vyhýbavě. "Žijeme pohromadě," doplňuje a nepřímo naznačuje, že manželské spory jsou stále v běhu. Kompromis pár zřejmě hledá i kvůli svým dvěma dětem, čtyřletému Václavovi a roční Alici.

Alice Bendová se naposledy objevila před objektivy fotoaparátů v pražské Fakultní nemocnici Na Bulovce, kde spolu s Michaelou Dolinovou a Evou Decastelo předávala dvě moderní postele pro porodnické oddělení. "Nedávno jsem byla v nemocnici kvůli akutní operaci slepého střeva a vím, jak je pohodlí pacienta důležité. Proto podobnou věc vždycky ráda podpořím," objasnila herečka.

Eva Decastelo, Michaela Dolinová a Alice Bendová při předávání postelí FN Na Bulovce

Kromě dobrých skutků a výchovy dvou dětí jí nyní dělá radost i nová práce pro TV Prima. Podle informací iDNES.cz začne na podzim moderovat nový pořad Životní úklid, což je licencovaný formát společnosti Fremantle Media, která v originále používá název Life Laundry.

"Teprve začneme natáčet, mělo by jít o pořad, v rámci kterého se bude uklízet nejen domov, ale i duše," líčí Bendová, jež by měla utvořit moderátorskou dvojici s Martinem Zellerem, zpěvákem kapely Cocotte Minute. Pořad by se měl na obrazovce objevit již koncem října.