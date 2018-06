Žídková stráví léto u bazénu

Vanda Hybnerová,

herečka

Dovolenou asi strávíme v Čechách. Budeme na Vysočině, kde máme domeček a koně. Máme to tam moc rádi. Děti jsou už větší, takže letos pojedou poprvé na tábor a my s manželem budeme mít konečně čas jenom pro sebe.

Luděk Sobota,

herec

Pojedeme celá rodina i se synem do Černé Hory. Budeme se tam u moře rekreovat a zároveň zahrajeme jedno představení pro české turisty.

Chantal Poullainová,

herečka

Zatím plán na dovolenou nemám, dost funguje improvizace. Toužím navštívit Francii, ale nevím kdy. Teď se stěhuji do Prahy a je to hrozná makačka. Ale doufám, že se z ní načas někam ven dostanu.

Světlana Nálepková,

herečka

Pracovat budu do poloviny července a může se stát, že nepojedu nikam. Mám chuť podniknout se třemi kamarádkami dámskou jízdu do Chorvatska nebo na Kanárské ostrovy. V půlce srpna pojedu určitě do Jeseníků, kde si v tamních lázních dopřeju relaxační týden.

Klára Kolomazníková,

zpěvačka

Léto budu mít pracovní. S Patrikem momentálně rekonstruujeme byt. K moři se vydáme až v září. Vždycky jsme jezdili do Řecka, ale teď chceme zkusit něco nového. Rozhodujeme se mezi ostrovem Džerba a Tureckou riviérou. A pak bych si strašně přála splnit svoje celoživotní přání a skočit s padákem.

Filip Čáp,

herec

Budu relaxovat, ale nic konkrétního jsem si zatím nenaplánoval.

Mám pozvání do Keni a na Šumavu, takže mě čeká těžké rozhodování. Ale nejspíš zvítězí ta Šumava, protože velká vedra nemusím. Hlavně ve městě mi vadí.

Tereza Maxová,

modelka

Zatím ještě pracuji. Ve Stockholmu fotím kampaň pro Kaphal, potom odjíždím do Barcelony fotit pro jeden obchodní dům a pak do Lisabonu. Ale to už vezmu s sebou Tobiáše a maminku, abychom se trošku užili. A pak budu mít konečně volno. Zůstanu ale v Monaku, protože během roku si ho moc neužiju. Navíc, školka tam funguje i o prázdninách, takže kdyby se Tobiášovi zastesklo po kamarádech, může si za nimi dojít.

Vlastimil Harapes,

herec, tanečník, choreograf

Ideální je pro mě dovolená, která je polopracovní a poloodpočinková zároveň.

Takové bývají prázdniny, které trávím každoročně v Římě. Jezdím tam na Mezinárodní soutěž pořádanou Římskou akademií tance. Pozorovat mladou generaci je pro mě zajímavý zážitek sám o sobě. Ve volném čase se pak koupu v moři.

Monika Žídková,

Miss ČR

Do rodiny nám přibyl malý človíček, takže určitě nikam daleko nepojedeme a budeme na zahradě a u bazénu. Nebudou chybět výlety, protože máme v Čechách a na Moravě velmi krásná místa.

Lou Fanánek Hagen,

zpěvák

Já mám tento rok dost nabitý program. Celé léto budeme s kapelou jezdit po koncertech. A kdybych mohl, tak bych to stejně asi nevyužil. Nejsem velký cestovatel. Nejraději jsem doma.

Marta Kubišová,

zpěvačka

Dlouho jsme se rozhlíželi, kam se letos vypravíme. Dcera Kačenka surfovala na internetu, hledala hlavně místo, kde by nevadili psi. Bohužel všude chtěli jen malé psy a my máme fenku azavakha. Známí nám nakonec doporučili sever Lago di Garda. Zaplatili jsme si celý apartmán, abychom se psem nerušili, a pár metrů od vchodu máme jezero.

Pavel Zedníček,

herec

Právě se potápím v Egyptě, kam jsem odjel koncem minulého týdne s přítelkyní Hankou Kousalovou a partou přátel. Vedra, která tady teď v létě panují, mi nevadí. Snáším je dobře, navíc jsem pořád pod vodou.