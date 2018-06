Zhubnout je lepší, než vyhrát Oscara, říká zpěvačka Jennifer Hudsonová

Hudsonová dokázala zhubnout o pět oděvních velikostí a z toho, jak se cítí a vypadá, je nadšená. "Jsem víc pyšná na zhubnutí než na Oscara," prohlásila Hudsonová, kterou americký filmová akademie ocenila za vedlejší roli v muzikálu Dreamgirls.

K hubnutí se zpěvačka odhodlala, když byla těhotná se synem Davidem, kterému jsou teď dva roky.

"Říkala jsem si: Tak počkat, jak to, že si nikdo ani nevšiml, že jsem těhotná? To mne zarazilo a pak jsem si také uvědomila, že chci být svému synovi dobrým příkladem," řekla Hudsonová v rozhovoru pro list Self.

Teď je zasnoubená s Davidovým otcem, zápasníkem Davidem Otungou. Je velmi pyšná na to, jak zhubla, ale dokud se nezačala pohybovat v prostředí filmového průmyslu, prý si ani neuvědomovala, že má nadváhu.

Jennifer Hudsonová před zhubnutím.

"Ani jsem netušila, že jsem považována za XXX velikost, dokud jsem se nepřestěhovala do Hollywoodu. Myslela jsem si, že mám naprosto perfektní velikost," vzpomíná Hudsonová.

"A pak se jednou jeden novinář zeptal, jaké to je být v Hollywoodu při těle? Já jsem se tak jako rozhlédla a říkala si: O kom to mluví? O mně? Že já jsem tlustá? V Chicagu, kde jsem dříve bydlela, byla normou velikost čtyřicet čtyři. Ale v Hollywoodu, kde všichni vypadají stejně, jsem najednou byla nápadná," dodala.