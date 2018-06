Zhubni! Nařídili v Kleopatře Iloně Csákové

Víc než týden před obnovenou premiérou jsou však její tvary stále kypré.

"Přes léto jsem si občas zasportovala třeba při tenise, ale nijak systematicky jsem to nedodržovala. Dieta je moje souputnice, takže si dávám pozor na to, co jím, a jídlo selektuji," prozradila ČTK pětatřicetiletá Ilona.

"Na váhu nelezu, raději se měřím, což se taky doporučuje, ne? Tak jsem shodila asi dva centimetry, to je dobré," neláme si se svými kilogramy hlavu zpěvačka, která je po rozchodu s Lumírem Matim stále bez přítele. K hubnutí tak zřejmě nemá tu správnou motivaci...