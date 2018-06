Zhrzený Pomeje: Ivetě jsem nebyl nikdy nevěrný, rozvod nechci

"Vůbec nevím, co je s Ivetou. Já rozvod nechci, mám vůli udělat všechno, abychom se dali zase dohromady. Jak ale mám postupovat, když se všechno dovídám jen z médií?" svěřil se Pomeje Korzu.

Stále zoufale dokola opakuje, že Ivetu miluje, že je nejlepší ženská jeho života a nechce ji ztratit.

"Přísahám na život svých rodičů, že jsem Ivetě nebyl nikdy nevěrný, že je to ta nejskvělejší milenka, kterou jsem kdy poznal. Nevím, co se s ní děje, nedokážu to pochopit, " tvrdí zlomený manžel poněkud teatrálně.

"Byl bych rád, kdybychom si vše vyříkali jako normální lidé. Zatím stále doufám, že se nám to podaří. Bral jsem naše spory jako normální manželskou krizi. Na pár dní jsem se odstěhoval, jenže Iveta se mnou přestala mluvit. Nepustí mě ani domů, ale já bez ní nemůžu žít. Nechápu změnu jejího chování," říká Jiří Pomeje.

Připouští sice, že se Bartošová obklopuje novým týmem spolupracovníků, ale doufá, že manželka během jeho pobytu v zahraničí zmoudří.

"Na 17. prosince má mít na Slovensku vánoční koncert, připravuji novou desku, na sedmdesát procent je napsaná knížka jejích vzpomínek. Dělám pro ni, co se dá. Kdo ví, co za tím je, Iveta má úspěch, třeba někdo cítí peníze," spekuluje Pomeje o možných příčinách chování své ženy.

Příští týden se chystá na tři týdny do Thajska. Pobyt v exotické zemi, ve které údajně prožil s Bartošovou nejkrásnější chvíle svého života, mu věnoval jeho přítel, podnikatel Pavel Pásek, jako dárek k jeho pětačtyřicetinám, které oslaví 13. prosince.