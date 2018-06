Zeťová vzkazuje Kubelkové: Teď budu viset já!

Kochat se půvabem zpěvačky budou moci ovšem jen vyvolení, kalendář byl totiž vytištěn v limitované edici. Pod producentským vedením Pavla Trčky ho nafotil Jaroslav Šimandl, který si spolupráci s Helenou pochvaluje. "Je přirozená. A taky upřímná," říká o ní.

Zpěvačka, která se stala na týden modelkou, asi nikdy nezapomene na vedra, v nichž se na řeckém ostrově Rhodos letos v červnu fotilo. V pražském café Jet Set sice zdaleka takové horko nebylo, ale zpěvaččin nízký tlak se během křtu málem ozval.

Vojtek je moje slunce

Řecko, ale hlavně slunce miluje, a tak byl křest jejího kalendáře celý prosluněný. Zpívala se hřejivá písnička, pil se bylinkový likér, milenci se k sobě láskyplně tulili (hlavně Zeťová s Bednářem) a nechybělo ani jedno živé slunce - zpěvák Josef Vojtek kalendář pokřtil. "Pepa je moje slunce, proto tady nesmí chybět," vysvětlila Zeťová nezvyklou přezdívku známého rockera.

Nechyběl samozřejmě ani hlavní muž jejího života, hokejista Jaroslav Bednář. Helena díky němu našla zálibu v rybaření, on se zase zamiloval do Řecka. Místo pro kalendář se svou láskou už má dávno vymyšlené. "Pověsím ho do obýváku, mám tam svoji fotku, slávistický kalendář z loňské sezony a diplom mého psa Sama, takže tam teď bude viset kompletní rodina," uzavírá se smíchem Bednář.

Křtu se zúčastnila i Iva Kubelková s partnerem. Ten její kalendář, loňský, našel místo v pracovně. "To je místo, kam patří, jsou tam computery a tak, takže je tam člověk často. Pokud muži pracují, radím takové kalendáře věšet do pracovny, pokud pracovnu nemají, tak ať si ho vezmou do kanceláře do práce."