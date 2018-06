Zeťová to na jaře pořádně rozjede

Po rozpadu skupiny Black Milk postavila Helena vlastní kapelu a hudba se pro ni stala cílem číslo jedna. "Nyní jsem se konečně tak trochu uklidnila a věnuji se hlavně svojí práci. Chci se totiž definitivně uplatnit jako zpěvačka."

A je pravda, že poslední dobou se jí opravdu daří. "Mám novou desku s názvem, který pro mě vyjadřuje celý tento rok: Pojďme to rozjet. Natočila jsem i videoklip, připravuji turné pro malé klubové scény. Zpívám písničky z různých žánrů, pop, rock..., každý si tam něco najde," prozrazuje spokojená Zeťová.

A všechno teprve začne, na jaře to chystá opravdu pořádně rozjet. "Nejprve se chystám do Řecka, protože tady je mi pořád zima a to hnusné počasí už nemohu vydržet. Chtěla bych tam víc cestovat, nejspíš si najmu auto, abych mohla objevovat, ale to všechno záleží na penězích. A kdo ví, třeba už taky nebudu sama," usmívá se pětadvacetiletá Helena.



Prozatím jí ale vztah stále nevychází. Na první pohled by asi málokdo řekl, že je to citlivá dušička, ale dost jí to mrzí. "Přiznávám, že mi partner chybí, ale vím, že vždycky, když žena chlapa moc usilovně hledá, tak to nepřijde. Takže já teď žádného chlapa schválně nehledám," svěřuje se plavovláska Helena.