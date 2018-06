Zeťová se schází s Bednářem dál. U piva

Zpěvačka se nikdy netajila tím, že se daleko lépe cítí ve společnosti mužů. To je také důvod, proč nemá moc kamarádek. "Já asi příliš nevypadám na to, že mám spoustu kamarádek, a je to správný dojem. Spočítám je na jedné ruce. Mou dobrou kamarádkou vždycky zůstane Jardova sestra," uvedla.

Sexy kalendář Heleny Zeťové

Rozhovor se z velké části točil také kolem muziky. Čtenáři zpěvačce například vyčítali, že zpívá na playback. Jako příklad uvedli její nedávnou návštěvu v X Factoru.

"Já mám v krku streptokoka, jsem komplet bez hlasu, a proto jsem to nemohla zazpívat. Měla jsem mít i rozhovor, ale ani ten se neuskutečnil, protože jsem jen sípala. Přesunout to nešlo. Mrzí mě, že jsem vás zklamala, ale věřte, že není nic hezčího na světě, než když můžu opravdu zpívat živě," řekla.

