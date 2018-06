Zeťová se opět odhalila, pózovala v tygrovaných plavkách

Zeťová se na fotografiích v plavkách ukázala po hodně dlouhé době. Protože je však tváří značky, která do svého sortimentu zahrnula i tento sporý kus oblečení, neměla zpěvačka na výběr. Oproti loňským střízlivým snímkům v oblečení tak letos vznikly sexy fotografie, na kterých pózuje v plavkách se zvířecím potiskem a v kovbojském klobouku. Bez plavek ale zpěvačku její příznivci asi jen tak neuvidí.

"Řekla bych, že už mám nafoceno dost a že to stačilo. Navíc focení nemám ráda, nejsem modelka a nebaví mě hodiny strnule pózovat, takže teď si asi zase dám na dlouho pauzu," řekla iDNES.cz blonďatá obdivovatelka Tiny Turner, jejíž podobiznu má vytetovanou na paži.

Přestože Zeťová příliš neholduje posilovnám a cvičení, postavu má stále dokonale štíhlou a pevnou.

"Není pravda, že vůbec nesportuju. Například zimu jsem celou prolyžovala a při vystoupení se také dost zapotím, i když se to možná nezdá, takže pohyb mám. Jednu dobu jsem hodně zhubla díky práci a od té doby si to držím. Občas mám i záchvěvy, že bych začala chodit do posilovny, ale zas mě to přejde, tak třeba až po třicítce. Jinak mám asi štěstí, že jsem štíhlá po mámě a po tátovi, " směje se Zeťová. - čtěte také Zeťová nafotila sexy kalendář pro Stock

"Plavky preferuju spíš sportovní, protože když jsem u vody, hodně jezdím na lyžích. Takže mám spíš různé neopreny a tak, ale v těch se člověk moc neopálí, takže mám ve skříni i pár sexy kousků," prozradila zpěvačka, která už má o své dovolené jasnou představu.

"Letos se chystám na Valašsko ke svému tátovi, k moři se dostanu možná tak na tři nebo čtyři dny, a to jen v případě, že mi někdo pohlídá pejsky," prozradila na závěr Zeťová.