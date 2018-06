Zeťová se bojí o zdraví. Fotí v Řecku v šedesáti stupních

"Ježišimarja!," byla první reakce Zeťové, když v prostorách pětihvězdičkového hotelu Atrium Palace zaregistrovala povědomé tváře novinářů doprovázejících letošní finalistky na dovolené s Blue Stylem. Věnovat se její osobě právě teď by se jí zrovna nehodilo. Fotí tady totiž sexy kalendář pro příští rok Stock a Helena Zeťová 2008.

Fotograf Jaroslav Šimandl si spolupráci s ní pochvaluje. "Je přirozená. A taky upřímná," říká o ní. "Je to hrozný," reaguje zpěvačka. Na mysli samozřejmě nemá práci známého fotografa, ale vedra, která na Rhodu momentálně panují. "S Jardou se mi spolupracuje úplně nejlíp. Mám ale nízký tlak a to je v šedesáti stupních průšvih," svěřuje se Zeťová.

Jak bude kalendář vypadat, poodkrývá po týdenním focení jeho producent Pavel Trčka. "Prostředí budou různorodá, fotili jsme u vody, na louce, u boku oprýskané lodi nebo na golfovém hřišti. Tam Helena pomalu omdlívala, ale Jardovi se to líbilo. Nadšeně volal, že je to úžasné. Samozřejmě máme ztížené podmínky, v tom horku se lepí vlasy, častěji se také musí sušit pot a to všechno zdržuje," vypráví Trčka.

Z Rhodu na Lefkadu za Bednářem

Zeťová, která je v Řecku jako doma a ovládá i místní jazyk, si moc nepochutnává ani na svých oblíbených jídlech. "Jím málo, nemám v tomhle počasí chuť. Tzatziki si ale neodepřu. A co piju? Pivo jako doma." Ani toho si ovšem v místním baru moc neužije, není totiž čas. "Pracovní doba" je totiž pro zpěvačku, která je zvyklá na noční život a ráno si ráda přispí, poněkud krutá. "Ráno vstávám i v pět hodin a spát chodím kolem půl desáté. Nejpozději jsem šla snad jenom jednou, a to ve dvě ráno. A to ještě proto, že jsme fotili dlouho do večera," vysvětluje.

Zábavu si energická blondýnka už brzy užije. Přímo z Rhodu míří na Lefkadu, kde bude mít v rámci týdenního mistrovství ČR v surfování dva koncerty. Připojí se k ní i její přítel, hokejista Jaroslav Bednář. Do Řecka se opět vrátí zřejmě po prázdninách. "V Praze dotočím desku a pak pojedu točit další do Řecka. Bude to taky popík, ale Čechům by asi zněl jako řecký folklor," dodává Zeťová.