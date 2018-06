Zeťová s Bednářem už nechodí, ale v hokeji mu pořád fandí

Finále hokejové extraligy mezi Slavií a Karlovými Vary sice zpěvačka nesleduje přímo ze stadionu, ale fandí prostřednictvím televize. "Nejsem momentálně v Praze, jsem na pár dní u táty a dívám se na Jardu v televizi. Na stadion bych ani nešla, ještě nám moc nejde spolu komunikovat, je to hrozně čerstvé. Určitě se přes to ale brzy přeneseme a zapomeneme na to nepříjemné a smutné, co provází každý rozchod, a bude to v pohodě," svěřila se Zeťová.

I když se ještě v únoru zlobila, že se šířily fámy o jejich rozchodu, a tvrdila, že s partnerem dokonce mluvili o miminku, o dva měsíce později se neshody mezi nimi potvrdily. Důvodem rozpadu dvouletého vztahu byl prý mimo jiné nedostatek času. On byl zaneprázdněn hokejem, ona zpěvem. "Nešlo to kloubit dohromady," říká zpěvačka, která teď bude mít víc času na své milované Řecko, kde mimochodem dotáčí novou desku.

Jisté city k Bednářovi ale stále chová. "Mám ho pořád ráda, ale ukázalo se, že se k sobě nehodíme. Máme jiný žebříček hodnot, baví nás každého něco jiného a v základních věcech si nerozumíme. Bude lepší, když se nebudeme dál navzájem trápit ve vztahu, který nefunguje, nemá budoucnost a ani jednoho z nás nenaplňuje, a zůstaneme kamarádi," dodala Zeťová.