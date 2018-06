Zeťová, Rytmus, Tina a Mareš. SuperStar odtajnila klíčové tváře

"Moc se na ni těším, je to skvělá holka," říká o šestadvacetileté Tině Leoš Mareš, kterému vedení Novy a Markízy přidělilo po zkušené Adele Banášové tvář, jež je v moderátorské branži nováčkem.

Zpěvačka Tina, vlastním jménem Martina Csillagová, pochází z Prešova. Pěveckou kariéru odstartovala před sedmi lety. První debutové album s názvem Tina vydala v červnu 2004, ve stejném roce vyhrála v soutěži Grand Prix Radio cenu Objev roku 2004 jakožto nejhranější zpěvačka slovenských rádií a zároveň také největší talent roku 2004. Její kvality ocenili fanoušci i v rámci letošních slovenských Slavíků, v nichž se v kategorii zpěvaček umístila na druhém místě.

Leoš Mareš je v SuperStar osvědčenou tváří

"Ani ve snu by mě nenapadlo, že by někdo někdy spojil moje jméno v souvislosti s moderátorským postem v SuperStar, o to víc si vážím takové nabídky. Je to výzva. SuperStar sleduji už roky a je úžasné, že tentokrát ji budu mít možnost zažít takto zblízka," uvedla Tina.

Proměnami prochází i porota mezinárodní SuperStar. Poté, co se konkurenci upsaly Dara Rolins i Marta Jandová, které nakonec o účinkování v plánovaném X Factoru na Primě prozatím přišly, si Nova s Markízou vytipovaly jiné hvězdy. Těmi jsou bývalá členka skupiny Black Milk Helena Zeťová a král slovenské hip hopové scény, rapper Rytmus, proslulý svými říznými komentáři. Ten mimochodem boduje hitem Príbeh, který nazpíval právě s Tinou.

Role zkušenějších obsadí textařka Gábina Osvaldová a Pavol Habera, jenž usedal i v porotě Talentmanie, jejíž finále minulou neděli vyhrála dvanáctiletá operní zpěvačka Patricia Janečková (viz. podrobný článek o finále Talentmanie).

Castingy Česko Slovenské SuperStar začínají v sobotu v Brně, pokračovat budou 18. prosince v Bratislavě, 9. ledna v Košicích a završí se v Praze 15. ledna 2011.

První ročník mezinárodní pěvecké soutěže proběhl loni na podzim, vítězem se tehdy stal Čech Martin Chodúr, který ve finále porazil kolegu ze Slovenska Miro Šmajdu.