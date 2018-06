Zeťová: Po tanci mě bolí nožičky i mozek

Pětadvacetiletá zpěvačka patří k celebritám, které budou po osm večerů vystupovat v přímém přenosu v televizní show StarDance… když hvězdy tančí. Tvoří v něm pár s tanečním trenérem Eduardem Zubákem. Nejvíce se jí líbí cha cha a samba. "To jsou takové zadečkové tanečky, jak jim říkám," usmívá se Helena Zeťová.

"Když jsem se rozhodla, že budu vystupovat v této televizní taneční soutěži, ťukali si lidé v mém okolí na čelo a říkali, že jsem se pomátla. To jsem ještě netušila, jak je to vlastně těžké soutěžit ve standardních a latinskoamerických tancích. Nejtěžší jsou ale ty standardní. Denně trénuji a pak mě bolí celé tělo a taky nožičky i mozek," říká Helena.

"Já jsem totiž nikdy nechodila do tanečních a také nechodím na plesy, protože na nich obvykle zpívám. Na ty živé přenosy se docela těším, i když budou soutěžní, tak mi ani nejde o to vyhrát, ale spíš se něco naučit. Přesto se bojím trémy. Bude to živé vysílání a člověk nikdy neví, co se může stát. Lidi vždycky pobaví, když se něco nepodaří," tvrdí Zeťová.

Po tancování bude opět sportovat

I když se teď dennodenně věnuje tanci, Helena Zeťová pravdielně a ráda sportuje. "Stále posiluji, a také ráda lyžuji. V létě na vodě, v zimě na sněhu. Už jsem si koupila novou lyžařskou bundu. Jak skončí tento pořad, hned začnu zase sportovat, abych si udržela fyzičku. Netrpím tedy podzimními depresemi, protože na ně vůbec nemám čas. A kdybych náhodou byla přece jen na dně, tak si dám pivo a půjdu spát. Křičím, jen když se naštvu," směje se.