Zeťová nafotila sexy kalendář pro Stock

Kalendář Stock 2008 je podle Heleny Zeťové sexy i romantický zároveň. "Jsem v duši velký romantik! Všichni mě považují za velkou rebelku, ale tak to není, jsem jenom hodně upřímná. Proto jsem ráda, že mě fotograf a vůbec celý tým správně odhadl a nafotil mě takovou, jaká ve skutečnosti jsem," prozrazuje Zeťová s tím, že ji už rozhodně nebude trápit, pokud někdo nové fotky využije a připomene její neblaze proslulé erotické snímky z dávné minulosti. "Já jsem teď už úplně jiná - jinak vystupuju i vypadám," říká.

Helena si focení v řeckém letovisku Lindos na ostrově Rhodos užívala, i když přiznává, že to vzhledem k rekordním šedesátistupňovým teplotám bylo hodně náročné. "Vedro bylo opravdu strašné, zvlášť když nemůžete do vody, máte na sobě upnuté šatičky, vrstvy make-upu... Jinak byli ale všichni kolem skvělí, z výsledných snímků jsem nadšená, a navíc jsem se vůbec poprvé podívala na Rhodos," přiznává Zeťová, která je jinak v Řecku jako doma a ovládá i místní jazyk.

"Řekové si Helenu hned zamilovali. Vůbec netušili, že je to známá zpěvačka, přesto neustále vyhledávali její společnost a chtěli se s ní fotit," prozradil o dlouhonohé blondýnce producent kalendáře Pavel Trčka z agentury Men on the Moon, který si spolupráci s Helenou Zeťovou nemůže vynachválit. "Byla velmi profesionální, na všechny schůzky přišla naprosto přesně, možná i o trochu dřív. I přes velká vedra práci zvládla, a to dokonce kvůli nízkému tlaku z horka omdlévala!" S chválou se připojil i fotograf Jaroslav Šimandl. "Je přirozená. A taky upřímná," uvedl.

Šestadvacetiletá zpěvačka a přítelkyně hokejisty Jaroslava Bednáře Helena Zeťová je po Ivě Kubelkové, Simoně Krainové, Markétě Hrubešové, Andree Vránové a Jitce Kocurové již šestou českou celebritou, s níž firma Stock spolupracuje. Křest kalendáře pro rok 2008 proběhne na přelomu října a listopadu a vyjde v limitované sérii čtyři a půl tisíce kusů.