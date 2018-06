Zeťová málem dopadla jako Žižka

Zpěvačka doplatila na dovádění se svým domácím mazlíčkem.

"Mám obrovského kavkazského ovčáka, který se jmenuje Balů a v deseti měsících váží skoro čtyřicet kilo. V dospělosti bude mít až sedmdesát, je to takové plemeno, které loví medvědy," pochlubila se svým miláčkem Helena.

Interpretka znělky reality show VyVolení měla docela nahnáno. "Hráli jsme si spolu, a jak byl pejsek rozdováděný, šlápl mi do oka. Mám teď pod víčkem a taky nad ním červenou čáru, dávám si na to led a obklady. Asi pět minut jsem se ale bála oko vůbec otevřít. Balů mi totiž zajel drápem přímo do něj a já se děsila, že neuvidím."



Nakonec ale vše dobře dopadlo a zpěvačka se na psího kamaráda ani nezlobila, protože si to podle svých slov zavinila sama.

V současné době má Zeťová hodně práce. "Čekají mě různá vystoupení po klubech a diskotékách a zároveň se snažím dát dohromady svou vlastní kapelu. S tou bych chtěla třeba od léta objíždět menší scény a podávat svou desku umělecky trochu jinak," plánuje si Helena.

"Čeká mě navíc křest mého CD, který bych ráda pojala v trochu lepším stylu, než že se na něm všichni akorát opijí a hudba se pustí jen z přehrávače," dodala.