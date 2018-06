Zeťová má nejoblíbenější hospodu v Rožnově

„Rožnov je místo, které je mi nejbližší. Pocházím odtud, mám tady tátu, babičku, na Prostřední Bečvě máme barák. V létě chodím na procházky, v zimě lyžovat na Pustevny. Mám tady i své oblíbené hospody. Nejradši tu, která patří tátovi – na Písečné.

Když jdu v Rožnově po ulici, pokaždé potkám někoho, s kým si popovídám. To znamená, že vždycky mám s kým jít do hospody. A to já ráda, jsou tady i pěkné klasické knajpy.

Když jsme u těch hospod, ráda vzpomínám na Zavadilku. Restaurace na Prostřední Bečvě, znáte? No to je na Valašsku pojem! Do té se chodily bavit všechny generace, na zdejší zábavy vzpomínala babička s dědou i rodiče. Samozřejmě, že jsem tam chodila taky.

Když jsem byla v takovém tom věku, kdy se začíná chodit na diskotéky, utíkala jsem tajně z domova. Bavili jsme se tam celý večer, jenže taky se stalo, že se tam v pozdějších hodinách začali scházet rodiče. Nevím, jestli se šli bavit, nebo nás hledali. Pro jistotu jsme vždycky vyskákali okny ven a upalovali domů.“

