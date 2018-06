Zeťová: i blondýnce může slušet maskáčová bunda

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Helena Zeťová působí jako sympatická pohodářka, a pokud by cigaretový kouř mohl zpívat, zněl by asi jako ona. Helena se nerada čančá, raději koná, a možná také proto jí neseděla skupina Black Milk. I přes svůj něžný vzhled a štíhlounkou postavu by zpěvačka v punčocháčích a sukni nikoho neobalamutila. Maskáčová bunda prostě může slušet i platinové blondýnce, když se v ní cítí dobře.

To Renata Langmannová je úplně jiný případ. Ráda ukazuje holou kůži (speciálně ten kousek mezi horním a spodním dílem oblečení) a miluje elegantní styl. Představte si ji třeba v mikině s kapucí ... No, možná kdyby byla upnutá, krátká a zlatá. Dělám si samozřejmě legraci, Renatě to v kalhotách bělounkých jako její hezké zoubky a výrazném červeném tričku samozřejmě sekne. Takhle si prostě vyráží miss na nákupy.

Dominika Kadlčková si nechala naplést vlasy, které vypadají přirozeně jako Václav Klaus na demonstraci proti skleníkovým plynům. Snad za ně alespoň nemusela platit. Kalhoty-roury jsou vymyšlené pro hubené nohy, jako má Dominika a pochvalu si začínající herečka zaslouží i za pěkné sandálky.

