Zeťová: Anděla jsem přála nejvíc sobě

"Co se týče zpěváků, tak jsem doufala, že zvítězí Matěj Ruppert z Monkey Business, a co se týče zpěvaček, tak jsem to samozřejmě nejvíc přála sobě," říká Helena Zeťová.

"Ale nebudu lhát, věděla jsem, že to vyhraje Lenka Dusilová. Jsem ráda, že to tak dopadlo, protože si to zaslouží, a pro mě to byl nádherný večer i tak. Už to, že jsem byla vůbec nominovaná, mě moc těší."

Helena kromě nominace vystoupila na pódiu, aby zazpívala písničku se skupinou Doga.

"Celý večer jsem se modlila, abych to zvládla co nejlépe," říká. "Ocenění samozřejmě důležité je, ale mnohem důležitější pro mě bylo, abych to dneska zvládla dobře zazpívat a nebyla falešná. A že se to povedlo, z toho mám ohromnou radost."

Helena Zeťová vydala v letošním roce svou první sólovou desku Ready to Roll, ale nominována za ni nebyla.

"Každý samozřejmě dělá všechno proto, aby byl nejlepší, ale já na tohle album pohlížím trochu jako na svoje malé debutové a zároveň vzpomínkové dítě. Je na ni jedenáct písní a jedenáct různých žánrů, není tedy nijak jednotná," vysvětluje Helena.

"Přesně tolika žánry jsem si za svůj život prošla a mám je svým způsobem všechny ráda. Druhá deska už třeba bude ucelená, soudržná. Možná rocková, soulová… Pak bych nominaci chápala a určitě po ní i toužila," svěřila se s úsměvem dlouhovlasá blondýna.