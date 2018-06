Zeta-Jonesová žaluje striptýzový klub

15:24 , aktualizováno 15:24

Hollywoodská herečka Catherine Zeta-Jonesová zažalovala u losangelského soudu noční klub The Spice House v městě Reno za to, že neoprávněně použil její fotografie pro své reklamní účely a navíc je na webových stránkách umístil do "společnosti " svých striptérek v různých sexuálních pózách.