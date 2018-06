Zeta-Jonesová platí chůvě 3,5 milionu korun

Zeta-Jonesová, která sama pochází z Walesu, se na Coleovou obrátila po rozmluvě se svým manželem Michaelem Douglasem, s nímž se dohadovala o výchově jejich synka.

Herečka chtěla, aby Dylan strávil první léta svého života v Los Angeles a poté aby navštěvoval školu ve Walesu. Michael Douglas naopak prosazoval, aby se Catherine přestěhovala do New Yorku a aby Dylan chodil do školy ve Spojených státech.

Herci zvolili prostřední cestu a rozhodli se, že pro Dylana na jeden rok najmou vychovatelku, která ho naučí základy welšského jazyka a kultury.