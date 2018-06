Zeta-Jonesová chce hrát britskou pěveckou hvězdu Susan Boyle

Jak tvrdí server Thesun.co.uk, Zeta-Jonesová se pravděpodobně ptala po právech na film o životní cestě Susan Boyle poté, co zaznamenala její úspěch v britské pěvecké soutěži Britain´s Got Talent. Devětatřicetiletá manželka herce Michaela Douglase kontaktovala producenty oblíbené show krátce poté, co se Susan Boyle stala v Americe hitem číslo jedna.

Zeta-Jonesová však není jediná, kdo projevil o strhující životní příběh zpěvačky zájem. Do režisérského křesla by totiž rád usedl například James Cameron, který stojí za režií filmu Titanic. Režisér za svůj velkofilm získal v roce 1997 prestižní ocenění Oscar. "Jde jen o jedny z mnoha nabídek na ztvárnění Susan Boyle a na zrežírování příběhu. Všichni tihle lidé přicházejí a chtějí se Susan být nějakým způsobem spojováni. Ona je teď největším hitem na světě," prozradil svědek z okolí pěvecké soutěže.

Susan Boyle před pár dny obdržela také nabídku od režisérky Darly Rae, která jí nabídla roli ve svém filmu Section B, kde si zahraje také pětapadesátiletá americká zpěvačka Cyndi Lauperová nebo devětasedmdesátiletá herečka Tippi Hedrenová, známá z hororu Ptáci. Několika cenami ověnčená režisérka Darla Rae je příběhem Susan Boyle fascinovaná.

"Susanin skutečný životní příběh je přesně to, o čem je můj film: běž za svým snem, je jedno jak. Když Susan vystoupila na pódium a začala zpívat, vlétly mi slzy do očí. Když jsem se na ni dívala, pocítila jsem pouto a uvědomila jsem si, že by byla perfektní pro jednu z rolí v Section B," uvedla Darla Rae, která chce Susan představit po boku svobodné matky Emily Davidové, účastnice soutěže America´s Got Talent.