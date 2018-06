Zeta Jonesová a Douglas u soudu

Neschválené snímky ze svatby, která se v listopadu roku 2000 konala v newyorském hotelu Plaza, byly potom otištěny v listě Hello! Michael Douglas a Catherine Zeta Jonesová za toto nežádoucí narušení soukromí požadují po magazínu půl milionu liber.

Jak prohlásili před soudem, jsou přesvědčeni, že Hello! úmyslně publikoval nelichotivé fotografie hvězdného páru, aby se oběma pomstil za to, že dali přednost konkurenčnímu časopisu OK!

Ten si od nich za milion liber koupil exkluzivní práva na snímky z Michaelova a Catherinina velkého dne. Douglas a Jonesová tehdy pečlivě vybrali dva fotoreportéry, kteří dostali práva fotografovat v průběhu svatby. Časopis Hello! s neautorizovanou fotoreportáží z této "události roku" však přišel o tři dny dříve než konkurence.

Jonesová před soudem prohlásila, že svolení s publikováním snímků z její svatby ve společenském magazínu samozřejmě neznamenalo, že by chtěla zveřejnit všechno, co se na svatbě dělo.

Zeta měla jmenovitě námitky k rozostřenému a mlhavému snímku, na kterém jedla svatební dort, který ji prý dělal silnější než je. Na další fotografii se jí zase nelíbila pozice, ve které byl zachycen její otec.