Zestárla jsem, zoufá si dvojnásobná babička Saskia Burešová

"Hlavně jsem byla mladší," směje se při vzpomínání Saskia Burešová, která letos slaví 65. narozeniny. "Když je člověk mladý, na všechno se kouká jinýma očima, všechno vidí bez vady na kráse. Řekla bych, že když jsem byla mladší, procházela jsem životem příjemně," líčí.

I když by ráda našla způsob, jak nestárnout, věci se snaží brát tak, jak přicházejí. A to se týká i jejího rodinného života. "Dřív jsme měli jen syna, teď už máme dvě vnučky, jedna už jde do školy, takže se zase vracím do školních let. Ale musím říct, že si role babičky užívám. Zrovna jsme byli s vnučkou na dovolené na Kypru. A nejen, že jsme ji naučili skvěle plavat, ale už umí i šnorchlovat. To člověka potěší," doplňuje Burešová.

Martin Zounar, Saskia Burešová a Petr Vondráček

Když se vysloví její jméno, každému zřejmě naskočí obraz tzv. programového hlášení. Z hlasatelny se Saskia Burešová ozývala řadu let, i když občas kvůli tomuto postu profesně trpěla. "Začínala jsem jako moderátorka. K práci hlasatelky jsem si tehdy mohla ve volném čase moderovat i jiné pořady, ať už dětské, zábavné nebo publicistické. V osmdesátých letech si ale někdo vzpomněl, že bychom měli být pouze u hlášení pořadu, tudíž jsem na nějaký čas musela moderování omezit," vzpomíná.

Co se ale v posledních dvaceti letech nezměnilo, je obsazení pořadu Kalendárium. Saskia Burešová připomíná zajímavá výročí pravidelně v neděli dopoledne. "Dvacet let, je to krásné výročí. Bojím se to vždycky říct, aby pořad nezrušili, ale za sebe musím říct, že mě pořad neustále překvapuje a pořád se dozvídám něco nového," doplňuje moderátorka.

Bývalá televizní hlasatelka Saskia Burešová

Kdo chce za Saskií Burešovou vyrazit osobně, má hned několik příležitostí. Čtvrtletně uvádí v kutnohorském divadle J. K. Tyla program Setkání s legendami, s kolegy Alexandrem Hemalou a Marií Tomsovou zase moderuje zábavný zájezdový pořad Hlasatel(ky) v akci. "Kdo je pamětník, ten se pobaví," uzavírá Saskia Burešová.