Zesnulá Richardsonová věděla, že přijde tragédie

Richardsonová si svého muže vzala v roce 1994 poté, co si prošla dvouletým manželstvím s filmařem Robertem Foxem, a také hořkým rozvodem. "Kolem mého rozvodu bylo hrozně povyku - říkala jsem si, že je to prokletí. Myslela jsem si: Nedovol, aby to byla pravda. A pak někdo, komu jsem věřila, mi řekl přímo do očí, že nikdy nebudu šťastná a že moje manželství skončí neštěstím," řekla Richardsonová.

Když se v roce 2000 Liam Neeson během jízdy na motorce srazil se srnou a v nemocnici potom bojoval o holý život, Richardsonová trávila u jeho lůžka dny i noci. Tento týden to byl Neeson, který z ní v jejím nemocničním pokoji nespustil oči. Jeho žena však ve svém boji o život podlehla.

Ještě po jejím pádu přitom její smrt nikdo nečekal. Poté, co se postavila na nohy, se údajně smála a vtipkovala: "Asi bych potřebovala víc trénovat." Později však upadla do bezvědomí, ze kterého už se neprobrala. Zanechala po sobě nejen zdrceného manžela, ale i své dva syny, třináctiletého Michaela a dvanáctiletého Daniela a řadu truchlících příbuzných a přátel.