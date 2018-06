Zesnulá Kate pózovala v mládí nahá

Hepburnová zároveň v biografii popsala svůj vztah k dlouholetému partnerovi a herci Spenceru Tracymu, s nímž žila 27 let.



"Jako vařená brambora - zcela jednoduchý, nekomplikovaný a přitom

geniálně dobrý," okomentovala ve své době jedna z nejpůvabnějších filmových hereček Tracyho herecký talent.

V jedna z kapitol třistasedmdesátistránkové knihy líčí Tracyho problémy s alkoholem. Ten dokonce jedné noci po pár skleničkách udeřil zamilovanou Kate drsně do obličeje.

"Jednou," vzpomínala upřímně Kate a vyprávěla o "příšerné" noci, kdy vyzvedla opilého Tracyho v baru a chtěla ho odvézt do hotelu v Beverly Hills, on se na ni však vrhl.



Herečka si příhodu až do své smrti nechala pro sebe a o incidentu se nikdy nezmínila.Byla totiž přesvědčena, že Tracy byl tak opilý, že by si to stejně nepamatoval. O tajemství věděl pouze Berg, který na hereččino přání vydal Vzpomínky na Kate až po její smrti.

Část knihy je také věnována bývalým i současným osobnostem amerického filmu. Hepburnová například vůbec nešetří kritikou na adresu Meryl Streepové, Johna Travolty, Harrisona Forda, Julie Robertsové, Sylvestra Stallona či Woodyho Allena.

Slavná Kate také vysvětluje, proč se v šedesátých letech stáhla ze světa filmu do ústraní. tehdy o ní kolovaly zvěsti o jejím duševním zhroucení. To však Hepburnová popírá. Důvodem prý byla skutečnost, že se v tomto období musela věnovat těžce nemocnému Tracymu.

Vzpomínky na Kate začal Berg, který je držitelem prestižní novinářské Pulitzerovy ceny, psát na základě četných rozhovorů s herečkou již v roce 1983. Tehdy bylo Hepburnové 75 let a Bergovi pouhých 35. Dlouholeté přátelství mezi nimi se zrodilo během dvoudenní přípravy rozhovoru, který nikdy nevyšel.

"Kate byla vždy přesvědčena, že její život byl naprosto fascinující a nechtěla si vzít svůj příběh s sebou do hrobu. Byla to vynikající žena, ale neuměla si své vzpomínky utřídit. To byl můj úkol, slepit ze střípků mozaiku," objasňuje autor okolnosti vzniku knihy.

Během série interview s charismatickou a stárnoucí kvězdou si Berg nikdy nedělal poznámky ani nenahrával na diktafon. Poslední řádky biografie vznikly v den smrti Hepburnové, která se dožila úctyhodných 96 let.

Ctižádostivá a cílevědomá žena se svým výjimečným zjevem vymykala ideálům 30. let. Hepburnová nikdy nebyla považována za krásku, ale její oduševnělá tvář, vysoká štíhlá postava a osobní kouzlo, to vše režiséry a producenty přitahovalo.

Slavný režisér George Cukor o ní jednou prohlásil: "Patří do 30. let, ale podobá se jen sama sobě." Právě Cukor si mladé Katharine všiml na Broadwayi a nabídl jí roli v komedii Rozvodová záležitost (1932). Hit Malé ženy natočila o rok později.

Za roli ve snímku Morning Glory získala v roce 1933 prvního Oscara. Smělá, bystrá a vtipná, podmanivě moderní - takové postavy zprvu ztělesňovala. Klasikou je veselohra Leopardí žena (1938), kde se po jejím boku zaskvěl Cary Grant.

V roce 1942 natočila po Tracyho boku komedii Nejprve stvořil ženu. Začátek své osudové lásky Hepburnová popisuje kuriózně: slavný herec ji prý před prvním setkáním považoval za lesbičku; z omylu ho ale "rychle vyvedla".

Dvě velké individuality žily v nemanželském svazku (rozvedené Hepburnové to tak vyhovovalo a ženatý Tracy se nemohl rozvést) až do Tracyho smrti v roce 1967.

Natočili spolu devět úspěšných snímků (mimo jiné Adamovo žebro či poslední a nejznámější Hádej, kdo přijde na večeři). Hepburnová si svého partnera velmi vážila: "Nemyslím si, že by bylo mnoho oslňujících herců. Spencer mezi ně patřil."

Filmům, kde hrála bez Tracyho, se už dařilo méně. Mezi nimi ale vyčnívá Africká královna (1951) s Humpreym Bogartem nebo oscarové filmy Lev v zimě (1969) s Peterem O'Toolem a nostalgický snímek Na zlatém jezeře (1981) s Henrym Fondou.

Ještě v roce 1994 se objevila po boku Anthonyho Quinna ve filmu A co když je to láska. Na sklonku života žila bezdětná legenda osaměle. Zhoršující se zdravotní stav ji nutil pobývat častěji v nemocnici než doma.

Ani její hluboký, melodický hlas už neokouzloval, jak s obdivem psal v roce 1938 československý týdeník Kinorevue. Herečka o něm s pověstnou břitkostí říkala: "Povídá se o mně, že mám hlas nenabroušené kanadské pily."

"Jestliže u filmu vydržíte, stanete se legendou. Já sama už takovou legendou jsem, protože jsem to vydržela velmi dlouho. Jsem uctívána jako památková budova," řekla před více než 35 lety.

To ale měla teprve dostat Oscary za filmy Hádej, kdo přijde na večeři (1967), Lev v zimě (1968) a Na zlatém jezeře (1981). Se čtyřmi oceněními a dvanácti nominacemi je Katharine Hepburnová nejúspěšnější herečkou filmové historie.