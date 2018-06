Ženy v ČR hrají nejraději žolíky a kanastu, muži mariáš

Hře "prší" dávají častěji přednost ženy (8,7 procenta) než muži (6,1 procenta). "Oko" má v oblibě 2,3 procenta mužů a 0,3 procenta žen.Hráči mariáše se vyskytují především ve věkové skupině 40 až 49 let a 50 až 59 let. Nejméně se této hře věnují lidé ve věku nad 70 let a mládež ve věku 15 až 19 let. Nejčastějšími hráči mariáše jsou dělníci a zemědělci, ale také podnikatelé a manažeři. Nejméně se této hře věnují zaměstnanci se středně odbornou činností a důchodci.Zajímavou souvislost má mariášnická vášeň s výší osobního měsíčního příjmu. Mezi občany s příjmem nad 16.000 korun je čtyřikrát více hráčů mariáše než mezi dotázanými s příjmem do 5000 korun. Největší inspirací pro hraní mariáše je rodina s dvěma dětmi do 14 let věku. V této kategorii se mariáši věnuje 10,7 procenta lidí, následují rodiny bezdětné (8,9 procenta) a rodiny s jedním dítětem mladším 14 let (4,7 procenta). V rodinách, kde jsou tři a více dětí, se nevěnuje mariáši nikdo.Nejvíce mariášníků je na jižní Moravě, v Praze a ve středních a východních Čechách. Nejméně příznivců má tato hra v jižních Čechách.