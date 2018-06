Ženy to s Leonardem nemají lehké

Za film si vydělá 20 milionů dolarů a prohlašuje: "Peníze jsou pro mě velmi důležité, protože mi poskytují svobodu volby, co chci jako herec dělat. Ale nejdůležitější je, že chci nashromáždit dost peněz, abych mohl jednoho dne udělat něco skutečně velkého pro druhé lidi, životní prostředí nebo děti. Je to můj největší úkol pro dvacet až třicet dalších let. Nebudu dělat nic jen pro sebe, ale budu skutečně rozdávat."

Herec prochází filozofickým obdobím a zamýšlí se také nad svým vztahem k ženám. Zjistil, že je k nim zřejmě příliš kritický, protože je poměřuje svou matkou, respektive jejími kvalitami. A v tomto srovnání údajně všechny pokulhávají. "Žádná žena se s ní nemůže měřit," prohlásil DiCaprio.



Třicetiletá hvězda Titaniku a dalších hollywoodských kasovních trháků, která už nějakou dobu žije s brazilskou modelkou Gisele Bündchenovou, tvrdí, že jeho matka Irmelin pocházející z Německa má všechny kvality, které by měla mít žena jeho snů. Připouští zároveň, že pro ženy je obtížné se s tak vysokými nároky vyrovnat.

"Myslím, že zdaleka nejdůležitější ve vztahu k nějaké osobě je, aby byla vaší přítelkyní. Mám rád dívky, které mají smysl pro humor a je jim jedno, co jsem dělal, než jsem je poznal," prohlásil DiCaprio.



Je přesvědčen, že to nejlepší, v co by mohl doufat, je, aby našel ženu, která by měla aspoň z poloviny takové kvality, jako jeho matka.



"Je natolik mojí součástí, že nemohu dokonce ani mluvit o sobě, aniž bych mluvil o ní. Je pro mě ztělesněním morálky, žádná žena na ni v tomto smyslu nemá. Je to naprosto přirozená, čestná a morálně čistá osobnost, pro mě je to obrovský příklad," svěřil se DiCaprio z vroucích citů, které chová k mamince.