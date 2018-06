Ženy si partnery vybírají po čichu

"Ženy jsou skutečně s to čichem rozpoznat genetické rozdíly. Jsou dokonce schopny ucítit tak malý rozdíl, jako je jediný gen," tvrdí profesorka McClintocková.Výzkum, jehož výsledky byly zveřejněny v odborném magazínu Nature Genetics, využil skupiny 49 neprovdaných žen, které nebyly nikdy těhotné, k ohodnocení přirozeného pachu skupiny mužů.Hlavní roli přitom hrála pánská trika, vypraná v nevoňavém pracím prášku. Poté v nich vybraní muži, kteří byli požádáni, aby během testování jedli výhradně nedráždivou stravu, zdrželi se kouření a styku se ženami, po dvě noci spali.Ženy otvory vyříznutými v boční straně krabice od bot (aby nebyly ovlivněny tím, co vidí) trika očichaly a pak byly požádány o ohodnocení každého z nich co do pocitu důvěrného vztahu, citu, který v nich vzbuzovalo, příjemnosti a intimity."Naším cílem nebylo zjistit, jaký pach ženy sexuálně přitahuje. Chtěli jsme se spíše dobrat toho, jakou vůni by ženy kolem sebe měly neustále nejraději," říká profesorka McClintocková. "Člověk může mít rád vůni česneku, ale netouží potom, čichat ho po čtyřiadvacet hodin denně."Vědci testovali každou účastnici pokud jde o genetickou variaci nazvanou HLA kompatibilita, která je dobrým měřítkem toho, do jaké míry jsou si geny lidí podobné."Ženy si nevybraly pach mužů s geny naprosto podobnými jejich vlastním či absolutně nepodobné jejich vlastním. Zvolily muže se střední úrovní odlišnosti," vysvětluje profesorka. Nadto je volba ženy "založena na HLA alelách (alela - konkrétní forma genu) zděděných po otci, nikoliv po matce," dodává.