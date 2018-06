Ženy se holí ochotněji než muži

Rozdíl je ale v tom, co s tím jsou muži i ženy ochotni dělat. Zatímco si více než 60 procent žen holí nohy i podpaždí, porost ze zad si je ochotno odstraňovat jen pět procent mužů.Procento žen, které si holí ochlupení v choulostivých částech těla, klesá s věkem: od 18 do 29 let to je 54 procent, 33 procent mezi 30 a 39 lety a čtvrtina čtyřiceti až devětačtyřicetiletých. U mužů tato čísla nedosahují v příslušných věkových Skupinách ani poloviny.