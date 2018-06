Ženy objevují ráj velkých penisů na Jamajce

Finančně zajištěné dámy si nemohou stěžovat. Nikde jinde ve světě se prý od mužů nedočkají tolik pozornosti, sexuálního uspokojení a obřích penisů jako v jamajském "ráji".



Každý rok přijíždí do karibského ostrovního státu až 80 tisíc žen z Evropy a Spojených států. Nehledají tady muže na vztah, ale mladíky, kteří jim za malou úplatu a dárky přinášejí sexuální uspokojení, o němž si doma mohou nechat jen zdát.

S dredy na hlavě připomínají jamajští mladíci vzdáleně rastafariánskou kulturu. Díky velkému "nástroji" v rozkroku se ale z bývalých myslitelů stali nájemní gigolové.



"Nejsem naivní. Přijela jsem si užít sex, samozřejmě také moře a slunce, ale především sex," tvrdí Britka Karen.

Pětačtyřicetiletá turistka z Chicaga dodává: "Dívka, na kterou se normálně nikdo nepodívá, si tady užívá pozornosti ze všech stran. Všichni muži se jí věnují, říkají jí, jak je krásná, a skutečně po ní prahnou. V Chicagu by se to nikdy nestalo. Tady je to jako tajemství, fantazie. Pak se vrátíte spokojeně domů."

Jamajka je jednou ze zemí, která vzkvétá díky sexuálním turismu. Místní míšenci původních obyvatel a afrických otroků jsou obdařeni krásnými těly, hustými vlasy spletenými do dredů a také obrovskými penisy, s nimiž umějí podle výpovědí žen "zacházet jako žádný běloch na světě".