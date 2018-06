Ženy mají pro flirt přirozený talent

Přirozený ženský talent pro flirt potvrdil Karl Grammer, odborník na urbánní etnologii z německého výzkumného ústavu Ludwiga Boltzmanna. Flirt je způsob, jakým se žena snaží upoutat pozornost muže, jehož si k tomuto cíli zvolila, a přimět jej, aby se o ni zajímal aktivně s představou, že mu "padla do oka" a že zájem je plně jeho volbou.

Žena postupuje v zásadě dvěma způsoby: buď naplno, kdy "zapne" všechny prostředky a během chvíle vláká kořist do svých osidel, nebo volí postupnější metodu spočívající ve zdánlivém ignorování zvoleného objektu, přitom ale směrem k němu vysílá flirtové signály, někdy zcela neuvědomělé, protože jsou instinktivní. Je to například letmý pohled, pohrávání si s vlasy, letmé urovnávání si šatů, kterým poukazuje na svou postavu. Pokud s vybraným objektem mluví, přidává časté souhlasné přikyvování.

Tímto chováním si žena podle Grammera ponechává v prvních minutách letmého setkání otevřené všechny možnosti. Získává čas, aby si svůj cíl lépe oťukala a rozhodla se, zda jí dotyčný muž stojí za to jít dál nebo ne. Pokud hodnocení dopadne pozitivně, přejde žena podle Grammera hned k věci a nedá své mužské oběti prakticky žádnou šanci na vycouvání: děje se pak to, co chce ona.