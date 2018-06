Ženy kolem Vladimíra Železného

"Když začal chodit s Konstancií, říkali jsme si s kamarády v hospodě: Ach jo, zase nějaká mladá holka, která chce jenom jeho slávu a peníze. Jeden známý ale povídá: Ona taková právě vůbec není, je to spíš mateřský typ a myslím, že ho má opravdu ráda." To říká Železného bývalý spolužák Milan Šmíd.

Kdo je Konstancie Záhorková? Šestadvacetiletá slečna z Třemošnice, které nikdo neřekne jinak než Kony, přijela do Prahy jako účetní a bydlela po podnájmech. Před dvěma roky se přihlásila do konkurzu na sekretářku do Novy. Vybrali ji.

Tehdy samozřejmě netušila, že dělat asistentku Železnému trochu připomíná manželství. Ráno připravit snídani - šéf totiž snídal v práci. Téměř žádné volno - šéf může zavolat kdykoliv, protože byl zvyklý pracovat dlouho do noci i o víkendech. Konstancie mu začala pomáhat v době, kdy se valil jeden problém za druhým. Právě v krizi se osvědčila. Po Nově se povídá historka, že když šel k výslechu na policii, prozíravě mu rychle běžela nakoupit rezervní hygienické potřeby, košili a ponožky pro případ, že by se hned tak nevrátil. Zanedlouho povýšila na vedoucí sekretariátu.

Do společnosti? Vždycky s Kony!

Co řekl o ženách

Ženy jsou úžasné bytosti a úžasným způsobem vyplňují minimálně polovinu světa a bez nich je svět napůl chudý. Navíc ustanovují zvláštní napětí, posilují soutěživé prostředí. Mužům chybí mnoho rozměrů z žen. Musím přiznat, že v některých fázích života bych byl bez ní zcela bezbranný - třeba při péči o bratra. Nikdy jí za to nebudu moci být dost vděčný (o své bývalé manželce Martě).

C o to tam vzal Železný za ženskou? diví se diváci u obrazovek. Je slavnostní večer, předávají se ceny Anno. Kamery zabírají generálního ředitele a dívku, která sedí vedle něho. Vypadají spíš jako otec s trošku přerostlou dcerou na divadelním představení. Tehdy se poprvé začalo na veřejnosti mluvit, že sekretářka Kony je mu osobou velmi blízkou. Teď ho běžně doprovází na významné akce, jakou třeba byla oslava Václava Klause, když se stal prezidentem. U domu s galerií a bytem Vladimíra Železného v Dlouhé ulici v centru Prahy od té doby často hlídkují fotografové a novináři. Jediná šance, jak zastihnout Kony, která tam s ním nějakou dobu bydlí. Ta se totiž odmítá s kýmkoliv bavit. Čekají zbytečně.

Konstancie Záhorková jezdí zásadně autem, často vozí Vladimíra Železného, který sám neřídí. Ochranka otevírá vrata a ona vjíždí přímo do domu. Zazvoníte a bodyguard vás zrentgenuje ledově šedýma očima. "Slečně Kony nanejvýš můžete nechat vzkaz," říká. Tím to končí. Dá se z jejich příběhu usuzovat, jaké typy žen charizmatického a rozporuplného televizního magnáta zajímají? Ano. Všichni Železného blízcí se shodují, že má rád ženy sebejisté, dominantní, vzdělané a zároveň projevující bezmeznou oddanost. Samozřejmě, v posledních letech nebyl problém takové najít. Mocný ředitel úspěšné televize, to přece byla pozice!

Velký intelekt, žádné fousy

Co říkají ženy o něm Marta Davouze,

bývalá manželka

U něho to je snobismus, ale to je důležitá vlastnost - snobismus totiž udržuje kulturu. Když chlap pustí ženskou do dveří nebo jí přisune židli v restauraci, tak to je hodně pozitivní snobismus.

Kateřina Kašparová,

bývalá reportérka TV Nova

Různé firemní obědy a večeře s ním nikdy nebyly nudnou společenskou událostí. Dokázal zajímavě vyprávět, byla s ním legrace. Chápu, že je pro ženy zajímavý chlap a býval jím určitě, i když ještě nebyl tak bohatý. Jeho špatná vlastnost je, že nedrží slovo. Slíbí něco a druhý den o tom neví. A to správný chlap nedělá.

Adéla Gondíková,

moderátorka a herečka

Chápu, že na něj ženské letí. Má velké charizma, je chytrý, vzdělaný.

Někteří muži okouzlují ženy ve dvaceti a pak je jich charizma pomalu zmizí. S Vladimírem Železným to bylo naopak. V době studií mohl jen se závistí v oku sledovat spolužáky, jak dobývají srdce těch nejžádanějších krasavic. On sám byl sice chytřejší, zato malý a špatně mu rostly vousy. Jednu ctitelku však ve škole měl. Byla stejně chytrá jako on a také stejně malá. Brzy po studiích odešla do ciziny. Když se před ní ještě dnes zmíníte jediným křivým slovem o Vladimíru Železném, bude ho hájit až do rána. Jenže Vladimír už měl tehdy svou Martu. Elegantní intelektuálku, studentku filozofické fakulty. Znali se už z gymnázia.

"Jak jsme se seznámili?" opakuje otázku jeho bývalá žena Marta Davouze. "Na to už si vůbec nevzpomínám. Probíhalo to úplně normálně, jako u mladých lidí, když se kluk dvoří holce," vzpomíná dnes trochu neochotně. Jako by zapomněla, jak to bylo krásné, když se brali před více než třiceti lety ve Velké Británii, pod obrazem královny a měli své velké sny: začít nový život ve svobodném světě. Život se však odvíjel jinak. Vladimír s Martou se nakonec vrátili do Československa. Železný krátce pracoval v televizi, ale v sedmdesátých letech musel odejít. Živil se psaním textů a scénářů pod jiným jménem. Marta začala pracovat v nakladatelství, a přesto, že vypadala jako vystřižená ze západních módních časopisů, brzy se z ní stala "typická socialistická" žena, která zvládá práci i péči o svého muže a dva syny.

"Můj pracovní víkend začal v sobotu ráno a končil půl hodiny po půlnoci z neděle na pondělí, když jsem dávala hadr na rohožku." Který muž by nechtěl takovou manželku? Takovou, která přesto, že zvládá své povinnosti, nosí na procházky velký klobouk a extravagantní šaty. Všichni muži se za ní ohlížejí a ženy jen závistivě klopí zrak. Doma zase klobouk sundá a začne vařit a umývat nádobí. A když si večer muž chce u sklenice dobrého vína popovídat o neorealismu v italském filmu? Žádný problém. Před dvěma lety se však rozvedli. Všichni Češi krčili obočí: další fígl pana ředitele. Převést majetek na manželku, rozvést se a takhle vyzrát na exekutory? Jenže Marta Železná všem vyrazila dech (možná všem včetně svého bývalého muže), když se znovu vdala za francouzského lesního inženýra Noela Davouze. "V Noelovi se vyznám, a to je pro mne důležité," říká.

Džentlmen, jak má být

Pozoruhodné je, že všechny ženy, které se někdy s Vladimírem Železným setkaly, mu přiznávají neobyčejně přitažlivé chování. Prý je ukázkovým příkladem džentlmena. Když byl ještě vládcem Novy, projevovalo se to zhruba takhle: "Moc vám to sluší," říká generální ředitel dívce, kterou náhodou míjí na chodbě. Pozvednuté obočí, vlídný úsměv jako ve chvílích, kdy z televizní obrazovky promlouvá k divákům. "Děkuji," culí se dvacetiletá reportérka radostí, že si jí "velký šéf" všiml. Je nová. Ještě neví, že taková pozornost neznamená, že ho nějak zvlášť zaujala. Podobných džentlmenských poznámek se od něho běžně dostává většině žen. V chování k nim je výjimečný - v tom se shodují všechny dámy, které ho znají. Včetně těch, které o něm v jiných souvislostech zrovna lichotivě nemluví. Když se Vladimír Železný rozhodne, že některou ženu potřebuje ke své práci, dotyčná zpravidla neodolá. Jak to například vypadalo, když si vytipoval moderátorku Evu Jurinovou?

"Je vzorem, jak se má muž chovat ve společnosti. Těžko byste hledali dokonalejšího," vzpomíná bývalá hvězda Novy. "Oslovil mě prostřednictvím svého náměstka. Poslal pro mě auto. Když jsme pak mluvili z očí do očí, měla jsem pocit, že přesně tak se má šéf chovat - galantně, pozorně, ale jako skvělý obchodník. Ví vždycky přesně, co a jak říkat. Byla jsem poctěná a šťastná, že mám takového šéfa. První rok jsem si dokonce říkala, že je génius." Když jí Železný nabídl výtečnou práci, bylo jí čtyřicet. Takže žádná naivní dívenka, na kterou zabere trocha pozornosti. Dnes ho hodnotí s odstupem. "Časem začnete cítit, že sice říká, jak vám to sluší, ale myslí přitom na něco úplně jiného. Prostě má dokonale nacvičený bonton a bravurně zvládá emoce. Je to sice příjemné a říkáte si, kdyby všichni chlapi byli takoví. Ale také začnete přemýšlet, proč to tak je, přestane to působit a už si z toho nesedáte na zadek."

Věrné divačky

Jak se Železný chová na večírku k ženám

... Díky své ženě jsem se i dvakrát ocitl na každoročním únorovém plese Novy. Snad každý návštěvník si tu chtěl se Železným připít, prohodit pár slov. Některé ženy ho stíhaly, jak to ony umějí, ale muži... Smutný pohled, jak k panu řediteli přistupovali, jak se náhle jejich osobnost vytrácela, sebevědomí prchalo, doutníky hasly. Křečovité úsměvy, jemné nahrbení v úklonu, sklenička v třesoucí se ruce. Na Železném nebylo vidět nic než chladnou společenskou masku. Moje žena vždycky říkala, že to, jak mu někteří lidé z okolí, a hlavně chlapi lezli do zadku, bylo směšné. Na tom druhém z plesů jsme se v jednu chvíli bavili na okraji tanečního parketu s Konstancií, ředitelovou asistentkou a přítelkyní. Měla tam i svou mladší sestru. Asi osmnáctiletá, nesměle vyhlížející dívka, která byla možná poprvé pozvána do takové společnosti. Stála na parketu osamoceně, dívala se na okolní sebejisté tváře. Jedna malá holka ve velkém světě. Ředitel ten její ostych zahlédl, opustil svůj hlouček, šel k ní, uklonil se a požádal ji o tanec. Pár minut tancovali, on jí pak políbil ruku. Slečna zářila. Všechny vyšňořené, zralé i přezrálé dámy v sále, které by za takový tanec daly nevím co, to viděly a záviděly. Maturantce, co neměla ani jehlové podpatky. Bylo to od něho hezké, bezprostřední gesto. Možná taky společenská maska. Ale vřelá...

(Andrej Halada, Reflex)

D ržíme vám palce, pane Železný, nedejte se, vydržte! Takové vzkazy ředitel s oblibou předčítal ve svém pravidelném sobotním pořadu Volejte řediteli. Často také vysvětloval, jak mu záleží na názoru každé babičky, a trpělivě objasňoval svým divačkám, jak se kupují další cykly telenovel. Sundával si přitom brýle z nosu, jako by s nimi diskutoval o současném umění. A výsledek? Klobouk dolů. Když prohlížíte graf sledovanosti tohoto pořadu, až ke stropu a vysoko nad ostatní stoupá sloupec žen starších pětapadesáti let (padesát pět plus, jak říká sám Železný). Na jeho pořad se takových dívalo skoro 287 tisíc! Mužů ve stejném věku "jen" 168 tisíc.

Železný loni bez skrupulí využil svůj pořad Volejte řediteli ve volební kampani do Senátu. Nikdo nepochyboval, že se stane senátorem. Jen se spekulovalo, zda rovnou v prvním, nebo až ve druhém kole. Ti, kteří hádali, že hned v prvním, nakonec dostali za pravdu. Železný zvedl ze židle své místní diváky a možná mu právě pomohla jeho oblíbená cílová skupina, tedy ženy nad 55 let, napadlo leckoho... "Je pravda, že Železného v mém okrsku volili skoro všichni, ale že by tam chodily hlavně ženy?" přemýšlí Marie Králová, která byla ve volební komisi v Oblekovicích na Znojemsku. "Mám spíš pocit, že tam chodily jako jeden šik volit celé rodiny."

Vzdělaná a pozorná

Vladimír Železný při různých příležitostech s oblibou a blahosklonně připomínal, že ve své televizi zaměstnával hodně žen. "Jen v málokterém podniku vidíte na manažerských postech tolik žen jako v Nově. Ukázalo se, že v určité fázi budování Novy byly ženy lepšími stavitelkami," tvrdí. Mnohým dal příležitost, jakou by asi jinde nedostaly. Jeho největší favoritkou v tomto směru byla Libuše Šmuclerová. Začínala v redakci programu v České televizi, do Novy přestoupila dělat dramaturgyni pořadu Na vlastní oči. Pak následovala závratná kariéra přes šéfku publicistiky až k programové ředitelce. Šmuclerová chodí s Železným, objevilo se v titulcích společenských časopisů krátce poté, co se spolu občas sešli v jedné nenápadné vinárně. "Byla jsem z těch výmyslů nešťastná, ohromená," komentovala to Šmuclerová.

Nikdo na Nově však nepochyboval, že právě ona náležitě upoutala Železného pozornost. Bývalí kolegové dnes se smíchem vzpomínají, jak Železný své podřízené s oblibou zkoušel. Náhle, nečekaně se jich zeptal na něco ze zeměpisu, dějin nebo třeba matematiky. Zatímco většina lidí šokovaně zírala, Šmuclerová mu bryskně zodpověděla jakoukoli otázku, třeba z deskriptivy. A to mu náležitě imponovalo. Železný ji zkrátka obdivoval - chytrá, vzdělaná, ambiciózní, oddaná. Mezi jeho oblíbenkyně patřila i Jana Štefánková, která jako první česká žena prorazila v časopise Playboy. Když se rozhodoval, kdo může přilákat diváky k pořadu Peříčko, zvolil právě ji. První moderátorka Sára Saudková podle něho nevyhovovala vkusu většiny diváků. Co se z toho dá usoudit? Že by přece jen vítězily vysoké urostlé blondýny?

Z pracovnic sekretariátu vytipoval Lucii Borhyovou a nabídl jí místo moderátorky Televizních novin. Že by to byly příčiny dohadů o tom, že se Železnému líbí vysoké blondýny? "Jeho schopnost ovládat ženy spočívá i v tom, že dovede odhadnout, k čemu by mu mohly být prospěšné. I v těch méně nadaných a hezkých dokáže vzbudit pocit, že právě ony dokážou nejvíc," míní jedna z jeho bývalých spolupracovnic. Ty současné jsou mu oddané stejně jako bývaly ty, jimž šéfoval v Nově. "Nevidím důvod, proč bych svou práci v senátorské kanceláři měla nějak komentovat," říká současná Železného asistentka Petra Viktorová. Je nepříjemná a nepřístupná. Odhodlaná jako všechny ostatní ženy bránit svého charizmatického šéfa.

Ženy, ze kterých Železný stvořil hvězdy Současné Lucie Borhyová

Bývalá sekretářka, kterou přivedl na prestižní místo moderátorky hlavní zpravodajské relace.

Michaela Jílková

Když jí v České televizi kvůli těhotenství nechtěli na obrazovce, nabídl jí moderování pořadu Kotel.

Jana Bobošíková

Při krizi v České televizi stála po boku Jiřího Hodače. Když padl, Železný ji přijal k moderování pořadu Sedmička.

Mirka Čejková

Poznal, že oslovuje diváky, proto ji z České televize přetáhl k sobě a ona se stala nejznámější celebritou Novy.

Pavla Charvátová

Schválil, aby řadová redaktorka České televize nastoupila jako moderátorka nejsledovanější relace Televizní noviny. Bývalé Eva Jurinová

Jako redaktorce České televize jí nabídl moderování Televizních novin. Při boji o moc se k němu nepřidala a přišla o místo.

Nicol Lenertová

Moderátorka Televizních novin způsobila skandál, když ze dne na den nepřišla do práce a odjela do Ameriky.

Kateřina Kašparová

Bývalá redaktorka ČT, kterou posílal na nejdůležitější reportáže. Ani ona Železného nepodpořila a přišla o místo.

Jitka Obzinová

Přišla z Českého rozhlasu a moderovala politické debaty. Později dostávala méně prestižní práci a nakonec odešla.

Martina Kociánová

Populární a oblíbená moderátorka odešla z Novy do Primy poté, co jí Železný zakazoval zpívat ve volném čase v muzikálu.