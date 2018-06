Ženy jsou v práci spokojenější než muži. Proč?

Mezi ženami každá pátá (22 procent) odpověděla, že je se svou prací "zcela spokojena". U mužů to bylo jen 13 procent.

Ženy jsou v zaměstnání více spokojeny než muži navzdory tomu, že jsou často znevýhodňovány. Z předchozích průzkumů vyplynulo, že ve srovnatelných funkcích vydělávají ženy méně než muži a také nebývají tak často povyšovány jako muži.

Větší spokojenost žen v zaměstnání si vědci vysvětlují tím, že ženy od své práce tolik neočekávají jako muži.

Zdá se, že velkou roli hraje i to, že ženy nepovažují obecně úspěch v zaměstnání za tak důležitý, jako je tomu u mužů.

Nedávný průzkum ústavu MORI ukázal, že téměř polovina mužů zastávajících manažerskou funkci by raději pracovala z domova, zatímco u žen v obdobném postavení je to jen zhruba pětina.

V anketě 40 procent mužů uvedlo, že pracovat z domova jim dává pocit většího uspokojení. U žen to bylo jen 24 procent.

Jedním z důvodů, proč si ženy nechtějí zřídit kancelář doma, je to, že by je rozptylovala televize a rodina. Musely by také myslet na to, že mají uklízet a věnovat se domácím pracím.