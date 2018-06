Ženy, jež kvůli politice na čas osaměly

1984) se nejprve se svým otcem Džaváharlálem Néhrúem, později i s manželem Ferozem Gándhím účastnila aktivně protibritského hnutí v Indii. Dobře tedy věděla, co obnáší čekání na dopisy z vězení (otec jí například tímto způsobem "přednášel" historii lidstva) i co je to být vězněm. Například prvních třináct měsíců novomanželského života strávila v roce 1942 pozdější indická premiérka také sama za mřížemi.Magda Lokvencová - Husáková (1916 - 1966) se vdávala 1.9.1938 a samozřejmě netušila, že se její muž za více než třicet let vyhoupne do čela kom unistického Československa. S Gustávem Husákem prožila válku, jeho poválečný politický vzestup inásledný pád. V roce 1951, kdy byl zatčen a posléze odsouzen k doživotí, se s ním odmítla rozvést, ikdyž manželství už nefungovalo.Byla se svými dětmi internována, musela odejít z bratislavské Nové scény, kde hrála a také režírovala, a opustit metropoli... S Husákem se však rozešla teprve za devět let, po jeho návratu z vězení.Raisa Gorbačovová (1932 - 1999) nebyla sice ženou politického vězně, ale údajně se nikdy zcela nevzpamatovala ze státního převratu, při němž byla v srpnu roku 1991 několik dní internována se svým mužem a rodinou na Krymu. Bývalá první - skutečná - dáma SSSR se vrátila do Moskvy s podlomeným zdravím; o osm let později podlehla leukémii.Danuta Miroslawa Walęsová (1948), nenápadná manželka někdejšího předního polského disidenta, politického vězně a posléze prezidenta, charakterizovala v jednom z nemnoha interview svůj život jako ne zrovna snadný a jednoduchý.S Lechem Walęsou má osm dětí.Benázír Bhuttová (1953) se po popravě svého otce, někdejšího pákistánského prezidenta, stala se svou rodinou symbolem naděje pro odpůrce vojenské diktatury Zijáula Haka. Přestože však v osmdesátých a devadesátých letech dvakrát usedla do premiérského křesla, nedokázala sama čelit obviněním ze zneužívání moci a korupce.Kvůli stejným přečinům byl stíhán i její manžel Ásif Alí Zardárí, svého času ministr pro investice.Jejich třetí dcera se mimochodem narodila během jeho pobytu ve vězení.