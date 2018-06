Ženy jen lépe lžou

"Mají v sobě geneticky zapsanou touhu jevit se nepromiskuitně," tvrdí Plzák.

Skutečnost zakrývají do značné míry podvědomě a nepřiznávají ji ani ve zcela anonymních průzkumech.

Plzák to vysvětluje příkladem: "Je to stejné, jako by chlap vyplňoval kolonku s dotazem: Páchnete, či nepáchnete? Co by asi většina mužů zaškrtla?"

V USA provedli před časem pozoruhodný průzkum, který odhalil nepravdivost ženských odpovědí. Při vyplňování anonymních dotazníků uvedly ženy počet svých sexuálních partnerů. Poté jim bylo řečeno, že následuje druhé kolo průzkumu, při němž budou odpovídat znovu, ale tentokrát pod kontrolou detektoru lži.

Ženy netušily, že přístroj je pouze fingovaným detektorem, a proto ve druhém kole přiznávaly výrazně vyšší počet milenců, s nimiž měly sexuální styk. Kupodivu u zkoumaného vzorku mužů se ve druhém kole počty partnerek nijak výrazně nelišily. Přitom se má za to, že muži podléhají tendenci své dobyvatelské úspěchy zveličovat.

Odborníci soudí, že v posledních desetiletích ženy postupně přece jen přiznávají přesnější počty svých sexuálních partnerů. "Jsou upřímnější a sebevědomější, jelikož se mění jejich společenská a sexuální role," říká sexuolog Jaroslav Zvěřina s tím, že se ženy už nestydí tolik jako dříve mluvit o svém intimním životě.