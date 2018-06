Ženy chtějí být jako železná lady

Většina úspěšných manažerek přitom strčí své mužské kolegy do kapsy. Vykonávají stejně dobrou práci, a přitom se ještě zvládají starat o domácnost. Jejich fyzické a psychické napětí je podle průzkumů třikrát vyšší než vypětí stejně zaměstnaných mužů.Devadesát procent podnikatelek, které se mimo práci věnují i domácnosti a dětem, považují své nasazení v rodině za přínos a vidí v tom příčinu úspěchu na poli byznysu. Na pokraji sil si vzpomenou na svou vysněnou baronku a znovu zaberou.V žebříčku ženských vzorů stojí za Lady Margaret stojí britská spisovatelka J. K. Rowlingová, autorka příběhů o malém čaroději Harry Potterovi. Sedmatřicetiletou spisovatelku obdivují především mladší aktivní ženy, kterým se Thatcherová již vzdaluje věkem.A jak je to s muži? Mizerně. Dnes a denně se v některém z médií objeví téma muži a domácnost. Přesto se pánové, zvláště ti dříve narození, ve většině případů podílejí na domácích pracích jen nepatrně. Pětina mužů v domácnosti ani nehne prstem."Většina starších žen považuje své závazky vůči domácnosti za samozřejmost. Byly v tom vychovány a ne vždy to považují za diskriminaci, ačkoli to diskriminace určitě je.Mladší generace žen se mění a proti nevůli mužů pomáhat v domácnosti se tvrdě ohrazují," míní psycholog.