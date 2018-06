Ženu za pultem bych si asi nevzal. Ale Báru ano, říká manžel Basikové

"Ten moment, kdy jsem si uvědomila, že jsem do něj beznadějně zamilovaná a že s ním chci být, tak ten také přišel mnohem později. Já si třeba na naše první setkání vůbec nepamatuju," prozradila iDNES.cz Basiková.

Dvaatřicetiletý Polák zdůrazňuje, že si vzal Báru Basikovou, ne slavnou zpěvačku. Kdyby to však byla žena za pultem, asi by měl problém.

"Teď jsem si vybavil ten šílenej seriál! Ale ne, ta láska vznikla na základě toho, že jsem se do ní zamiloval jako do ženy, ne jako do mediálně známé osobnosti," řekl Polák.

Kauzy bulváru, že Basiková dostane za zraněný kotník v Řecku 17 milionů, nebo údajná nevěra s transsexuálem (více zde), jejich manželstvím prý neotřesou.

Petr Polák a Bára Basiková

"To já nepovažuju za nějaký náš problém. Já jsem u Petra zvyklá na větší průšvihy, protože to je průserář a protože to je prostě číslo," dodala Basiková.

Bára Basiková

Manželé společně prodávali na pražském Smíchově speciální magazín DNES Partneři slavných. Výtěžek z prodeje půjde na projekt Art for Life na preventivní kampaň Dej si bacha!, která upozorňuje na problematiku HIV a jejíž tváří je právě Bára Basiková (více zde).

Součástí kampaně byla i dražba kalendáře Passion 2012, v němž slavné osobnosti odhalily své vášně (více čtěte zde). Fotka Báry Basikové, která má vášeň pro boty, se prodala za 15 tisíc korun.

"Doma mám asi třicet párů bot. Moc jich nemám, já to pořád točím. Když si nějaký nový boty koupím, tak jedny starý jdou pryč," vysvětlila zpěvačka.

Bára Basiková podepisuje svoji fotografii v kalendáři Passion 2012 sdružení Art for Life. Bára Basiková odhalila v kalendáři vášeň pro boty

Další vášní Báry Basikové je psaní. Nedávno v Café-café četla ze své knihy Rozhovory s útěkem. Začala psát, když jí bylo devatenáct, ale román vyšel o několik let později, a to díky spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Ten si ho přečetl a byl jím tak zaujatý, že z vydání už nešlo couvnout.

Bára Basiková při autorském čtení ze svého románu Rozhovory s útěkem

"Když to čtu dnes s odstupem těch let, musím se spoustě věcí smát," komentuje svůj první román Bára Basiková.

Zpěvačka se v nejbližší době představí jako autorka na svém albu, které by mělo vyjít příští rok.