Ženská prsa nepohoršují, rozhodl soud na Floridě

"Chozením 'nahoře bez' popíráme kriminalizaci ženského poprsí, a domáháme se tak skutečné kontroly nad našimi těly," uvedla na konferenci v americkém Gainesville.



Floridský soud zamítl názor žalobce, že se žena dopustila pohoršování - pouze službu konající policista, který Sosnowovou zadržel, mohl sledovat její odhalené poprsí.

Soud nenašel jediný důkaz pro tvrzení žaloby, že by byl kdokoli její částečnou nahotou obtěžován. Sosnowová se vysvlékla z trička v roce 1996 během táboření pod širým nebem v rezervaci Ocala National Forest na severu Floridy.

Sešlo se zde okolo 2500 příznivců ekologické organizace Rainbow, která propaguje vyvážený vztah k přírodě. Na místní policejní stanici vzápětí zavolal anonym zprávu, že poloobnažená Sosnowová se prochází lesem. Policejní důstojník, který se dostavil na místo, Sosnowovou zatkl. Ve vazbě musela strávit celkem dvacet dnů, vyplývá ze stránek soudního spisu.



Anonymní telefonát, na jehož základě byla žena zadržena, nebral soud v úvahu: označil jej za svědectví z druhé ruky. "Protože toto udání bylo jediným svědectvím, že byl někdo obtěžován skutkem žalované, bez dalšího svědectví soud nemůže dát žalobě za pravdu," uvedli soudci.



Florida nezná žádný zákon, který by požadoval, aby ženy chodily se zahalenými ňadry. Mnohá jiná americká města mají zvláštní vyhlášky, které to nařizují. V místech, kde podobné výnosy neexistují, opírá se policie o zákon o výtržnictví. V tomto případě však soud prostě rozhodl, že odhalená ňadra by musela pohoršovat kromě strážce pořádku nejméně další osobu.