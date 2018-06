Ženská antikoncepce dělá z ryb hermafrodity

16:47 , aktualizováno 16:47

Část estrogenů, obsažených v ženské hormonální antikoncepci, je vyplavována společně s močí z organismu. Hormony pak vesele putují do čističek a odtud do řek. Čistička odpadních vod sice dokáže udělat z odpadní vody téměř pitnou, leč estrogeny neodstraní. Britští vědci nedávno šokovali kolegy výsledkem svého výzkumu, během kterého narazili na překvapivou skutečnost: estrogeny z ženské hormonální antikoncepce se dostávají do těla ryb, které postupně mění na – hermafrodity.